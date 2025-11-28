Najbliži saradnik predsednika Ukrajine pod istragom zbog korupcije

BBC News pre 20 minuta

Reuters Andrej Jermak (levo) je glavni saradnik predsednik Ukrajine Vladimira Zelenskog više od pet godina

Ukrajinske agencije za borbu protiv korupcije pretresaju stan Andreja Jermaka, dugogodišnjeg najbližeg saradnika predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog.

Jedna od dve agencije, antikorupcijski biro NABU, potvrdila je da su njene istražne pretrage odobrene i da će dodatni detalji biti objavljeni uskoro.

U jeku rata sa Rusijom i pregovora o miru, Ukrajinu poslednjih nedelja potresa veliki korupcionaški skandal.

Umešano je nekoliko ljudi bliskih Zelenskom, iako on i njegova desna ruka Jermak za sada nisu optuženiza bilo kakvo krivično delo.

Jermak je na društvenim mrežama potvrdio da i antikorupcijski biro i specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (Sapo) „sprovode proceduralne radnje u njegovoj kući“ i imaju potpun pristup.

Dodao je da potpuno sarađuje u istrazi.

Jermak je godinama šef kabineta Zelenskog odigrao i glavni je pregovarač Kijeva u tekućim mirovnim pregovorima, predvođenih Amerikom.

Ipak, njegov položaj je sve više ugrožen zbog kritičara koji pozivaju na njegovu smenu.

Korupcija je rak-rana Ukrajine, zemlje koja teži ulasku u Evropsku uniju.

U najnoviju korupcionašku aferu umešana je državna energetska kompanija Energoatom, što je dovelo do ostavke ministara energetike i pravde.

Ključna figura u aferi je biznismen Timur Mindič, koga mediji opisuju kao prijatelja Zelenskog.

Po njemu je afera nazvana „Mindičgejt“.

Opozicija i neki poslanici iz propredsedničke stranke Sluga naroda zahtevali su Jermakovu ostavku u vezi sa korupcijskim skandalom u energetskom sektoru.

Posle sastanka Zelenskog sa članovima frakcije Sluge naroda, postalo je poznato da ukrajinski predsednik nema nameru da smeni šefa svog kabineta.

Proteklog vikenda, Jermak je predvodio ukrajinsku delegaciju u razgovorima sa Sjedinjenim Državama i njihovim evropskim saveznicima u Ženevi o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini.

Početkom novembra, NABU i SAP su izvršili pretrese u Mindičevoj kući.

On je napustio zemlju nekoliko sati pre nego što je trebalo da ga dođu službenici za borbu protiv korupcije.

Prema NABU i SAP, osumnjičeni u slučaju, među kojima i Mindič, uzimali su mito od dobavljača Energoatoma.

Vlasti procenujuju da je ukupna vrednost mita stotine miliona dolara.

Ukrajinski servis BBC-ja piše da je „Mindičgejt“ pokrenuo potpunu političku krizu u zemljii.

Ministar pravde German Galuščenko i ministarka energetike Svetlana Grinčuk, čija se imena pominju u istrazi antikorupcijskih službi, smenjeni su.

Njih dvoje poriču bilo kakve optužbe.

Piše: Svjatoslav Homensko, BBC ukrajinski servis

Glasine o direktnom učešću Jermaka u aferi Mindičgejt za sada nisu potvrđene.

Njegovog glasa nema u snimcima razgovora koji su glavni dokaz u ovom slučaju.

Međutim, u ukrajinskim političkim krugovima postoji široko rasprostranjeno verovanje da korupcija na najvišim nivoima vlasti nije moguća bez znanja najviših rukovodilaca zemlje, kao i bez prekomerne koncentracije moći u Zelenskom kabinetu, koju oličava Jermak.

Pozivajući se na sopstvene izvore, novinar Fajnenšel tajmsa Kristofer Miler napisao je mreži Iksu da su pretresi Jermakove kuće u Kijevu povezani sa istragom „Midas“ -drugo ime za slučaj.

Prošle nedelje, tokom zatvorenog sastanka Zelenskog i članova parlamentarne frakcije njegove stranke Sluga naroda, izneti su predlozi predsedniku da smeni Jermaka i tako ponovo pokrene politički sistem zemlje.

Zelenski je odbio, a ubrzo potom imenovao je Jermaka za šefa ukrajinske delegacije za razgovor o planu za končanje rata koji je predložila administracija američkog predsednika Donalda Trampa.

