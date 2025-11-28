Policijski pretres u kući Andrija Jermaka, šefa kabineta Zelenskog
N1 Info pre 56 minuta | Tanjug
Šef kabineta predsednika Ukrajine Andrij Jermak potvrdio je da su u njegovoj kući počeli pretresi koje sprovode istražitelji Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) i Specijalnog antikorupcijskog tužilaštva (SAP).
