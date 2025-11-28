Dok NIS čeka „zeleno svetlo“ iz Vašingtona, ekonomisti pitaju: Dokle Srbija može da balansira (video)

Blic pre 16 minuta
Dok NIS čeka „zeleno svetlo“ iz Vašingtona, ekonomisti pitaju: Dokle Srbija može da balansira (video)

Pedeset prvi dan je sankcija NIS-u. U iščekivanju odgovora iz Vašingtona o licenci za nastavak rada, predsednik Srbije je ponovo pozivao Amerikance da donesu pozitivnu odluku. Mađarska najavljuje povećanje isporuke derivata Srbiji već od decembra, MOL će dva i po puta povećati izvoz nafte.

Mađarska kompanija MOL mogla bi da kupi udeo u NIS-u, koja je u ruskom vlasništvu, a razgovori o toj mogućnosti su u toku, izjavio je u četvrtak šef kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana, preneo je Rojters. Orban, koji je tokom posete Srbiji planirao da se sastane sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, napisao je na Fejsbuku da će "Mađarska učiniti sve da pomogne snabdevanje Srbije gorivom", ne navodeći detalje. Međutim, kako prenosi Rojters, njegov šef
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Rafinerija u "tihom hodu" – NIS čeka zeleno svetlo OFAK-a i Stejt departmenta, Mađarska pruža prvu pomoć

Rafinerija u "tihom hodu" – NIS čeka zeleno svetlo OFAK-a i Stejt departmenta, Mađarska pruža prvu pomoć

RTV pre 6 minuta
Rafinerija u "tihom hodu" – NIS čeka zeleno svetlo OFAK-a i Stejt departmenta, Mađarska pruža prvu pomoć

Rafinerija u "tihom hodu" – NIS čeka zeleno svetlo OFAK-a i Stejt departmenta, Mađarska pruža prvu pomoć

RTS pre 11 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVašingtonFacebookRojtersPredsednik SrbijeFejsbukMađarskanaftaMOL

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 28. novembar

Na današnji dan, 28. novembar

N1 Info pre 21 minuta
Oblačno i hladno sa snegom, susnežicom i kišom

Oblačno i hladno sa snegom, susnežicom i kišom

RTV pre 16 minuta
Rafinerija u "tihom hodu" – NIS čeka zeleno svetlo OFAK-a i Stejt departmenta, Mađarska pruža prvu pomoć

Rafinerija u "tihom hodu" – NIS čeka zeleno svetlo OFAK-a i Stejt departmenta, Mađarska pruža prvu pomoć

RTV pre 6 minuta
Dok NIS čeka „zeleno svetlo“ iz Vašingtona, ekonomisti pitaju: Dokle Srbija može da balansira (video)

Dok NIS čeka „zeleno svetlo“ iz Vašingtona, ekonomisti pitaju: Dokle Srbija može da balansira (video)

Blic pre 16 minuta
Počinje Božićni post – četrdeset dana pripreme za dan Hristovog rođenja

Počinje Božićni post – četrdeset dana pripreme za dan Hristovog rođenja

RTS pre 11 minuta