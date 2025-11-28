Dok NIS čeka „zeleno svetlo“ iz Vašingtona, ekonomisti pitaju: Dokle Srbija može da balansira (video)

Pedeset prvi dan je sankcija NIS-u. U iščekivanju odgovora iz Vašingtona o licenci za nastavak rada, predsednik Srbije je ponovo pozivao Amerikance da donesu pozitivnu odluku. Mađarska najavljuje povećanje isporuke derivata Srbiji već od decembra, MOL će dva i po puta povećati izvoz nafte.

Mađarska kompanija MOL mogla bi da kupi udeo u NIS-u, koja je u ruskom vlasništvu, a razgovori o toj mogućnosti su u toku, izjavio je u četvrtak šef kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana, preneo je Rojters. Orban, koji je tokom posete Srbiji planirao da se sastane sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, napisao je na Fejsbuku da će "Mađarska učiniti sve da pomogne snabdevanje Srbije gorivom", ne navodeći detalje. Međutim, kako prenosi Rojters, njegov šef