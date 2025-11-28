Naslovne strane za petak, 25. novembar 2025. godine

Beta pre 26 minuta

 Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za petak, 28. novembar 2025. pišu o potencijalnim rešenjima za sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS), lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju i drugim temama.

ALO - "Mol pregovara o kupovini udela u NIS", piše list o mogućnosti da ruski udeo u NIS-u kupi mađarska kompanija. List piše o požaru u Hong Kongu, gde je stradalo više od 50 ljudi. "Avganistanac upucao dvojicu gardista", piše list o pucnjavi u SAD.

BLIC - O lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju, list piše u tekstu "Naprednjaci i socijalisti opet u tandemu". "Vojni rok u budžetu za 2026.", navodi list.

VEČERNJE NOVOSTI - "MOL pregovara sa NIS, Srbija spremila novac", o rešenju za američke sankcije Naftnoj industriji Srbije. "Ukrajinski pregovarači idu najpre kod tužioca", piše list.

DANAS - "Vlast prikuplja novac za otkup Naftne industrije", o amandmanu na budžet za 2026. godinu, koji podrazumeva 1,4 milijarde evra za energetsku sigurnost zemlje. "Ćacilend je okupacija dela Srbije", smatraju sagovornici lista.

INFORMER - "Mađarska kompanija potvrdila da pregovara sa Rusima o kupovini njihovog udela u NIS-u". "Studenti u blokadi kritikovali opozicione poslanike okupljene oko Đilasa jer su u sredu ispred parlamenta srušili ogradu", piše list o incidentima ispred Skupštine Srbije između opozicionih poslanika i pristalica vlasti koje borave u šatorskom naselju.

KURIR - "U toku su razgovori o mogućnosti da mađarska naftna i gasna kompanija Mol kupi udeo u Naftnoj industriji Srbije". "Od danas pred vernicima 40 dana božićnog posta". "Uprava i navijači Partizana ne daju Željku da ode", piše list o ostavci koju je podneo trener košarkaškog kluba Partizan Željko Obradović.

NOVA - U tekstu "Borba za JTOK", list piše da režim ima nameru da ugasi Tužilaštvo za organizovani kriminal. "U Boru teški metali u krvi nisu razlog za bolovanje", o povećanoj koncentraciji olova i arsena kod radnika "Ziđina".

POLITIKA - List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića "MOL i arapski prijatelji uvek su dobrodošli u NIS". "Srpska malina rasprodata", piše list.

SRPSKI TELEGRAF - List piše o saobraćanoj nezgodi koja se juče dogodila kod Iriga i stradalo četvoro ljudi, kao i o predstojećim lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju.

(Beta, 28.11.2025)

Povezane vesti »

Sjajne vesti za vozače! Spustile se cene dizela i benzina: Ovo su nove cene goriva

Sjajne vesti za vozače! Spustile se cene dizela i benzina: Ovo su nove cene goriva

Blic pre 21 minuta
Iza kulisa pregovora o NIS-u: Mađari imaju šire planove sa Rusima, Emirati još u igri za kupovinu

Iza kulisa pregovora o NIS-u: Mađari imaju šire planove sa Rusima, Emirati još u igri za kupovinu

NIN pre 36 minuta
Objavljene nove cene goriva koje će važiti do 5. decembra

Objavljene nove cene goriva koje će važiti do 5. decembra

Danas pre 21 minuta
Naslovne strane za petak, 25. novembar 2025. godine

Naslovne strane za petak, 25. novembar 2025. godine

Serbian News Media pre 1 sat
Dok NIS čeka odluku iz Vašingtona, ekonomisti upozoravaju: Dokle Srbija može da balansira?

Dok NIS čeka odluku iz Vašingtona, ekonomisti upozoravaju: Dokle Srbija može da balansira?

Telegraf pre 1 sat
Razgovori u toku, MOL kupuje udeo u NIS-u? U "Jutru na Blic" o rešenju teške energetske krize

Razgovori u toku, MOL kupuje udeo u NIS-u? U "Jutru na Blic" o rešenju teške energetske krize

Blic pre 3 sata
Mađarska se vratila u igru, MOL baš želi da uđe u NIS: Ovo je mogući ishod pregovora, Srbija ima i nove opcije

Mađarska se vratila u igru, MOL baš želi da uđe u NIS: Ovo je mogući ishod pregovora, Srbija ima i nove opcije

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzboripožarMađarskaMOL

Društvo, najnovije vesti »

Crni petak: kultura bacanja i negativan uticaj na životnu sredinu

Crni petak: kultura bacanja i negativan uticaj na životnu sredinu

Mašina pre 21 minuta
CEPRIS zatražio reakciju Venecijanske komisije zbog najavljene izmene pravosudnih zakona

CEPRIS zatražio reakciju Venecijanske komisije zbog najavljene izmene pravosudnih zakona

N1 Info pre 29 minuta
Poslanici Skupštine Srbije nastavili raspravu o amandmanima na Predlog zakona o budžetu

Poslanici Skupštine Srbije nastavili raspravu o amandmanima na Predlog zakona o budžetu

Beta pre 1 minut
„Pala mi je klapna“: Urednik noćnih vesti Ivan Plavšić o otkazu na RTS-u

„Pala mi je klapna“: Urednik noćnih vesti Ivan Plavšić o otkazu na RTS-u

Cenzolovka pre 51 minuta
Naslovne strane za petak, 25. novembar 2025. godine

Naslovne strane za petak, 25. novembar 2025. godine

Beta pre 26 minuta