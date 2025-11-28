Evropska zemlja uklanja prugu ka Rusiji?! Hitno se oglasio predsednik: "Situacija na granici je napeta, ovo je rizik"

Vlada Letonije zadužena je da pripremi početnu procenu projekta do kraja godine Oružane snage i vojni analitičari ukazali su na bezbednosni rizik povezan sa železničkim prugama, iako se ekonomski gubici predviđaju Letonija razmatra demontažu železničke pruge prema Rusiji, rekao je predsednik Edgars Rinkevičs.

Rinkevčs je naveo da je bezbednosna situacija na istočnoj granici Letonije napeta i da je demontaža pruge način za jačanje nacionalne odbrane. Rinkevičs je rekao da je zadužio vladu da pripremi početnu procenu celog projekta do kraja godine. On je dodao da će sutra čuti i mišljenje predstavnika oružanih snaga, ali da ne očekuje da će odluku o demontaži pruge biti donesena pre 2026. godine. Letonski vojni analitičari rekli su ranije da tri glavne železničke pruge