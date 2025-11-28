Letonija uklanja železničku prugu ka Rusiji? "Bezbednosna situacija na granici napeta, demontaža način za jačanje nacionalne odbrane"

Letonija razmatra demontažu železničke pruge prema Rusiji, rekao je predsednik Edgars Rinkevičs.

Rinkevčs je naveo da je bezbednosna situacija na istočnoj granici Letonije napeta i da je demontaža pruge način za jačanje nacionalne odbrane. Rinkevičs je rekao da je zadužio vladu da pripremi početnu procenu celog projekta do kraja godine. On je dodao da će sutra čuti i mišljenje predstavnika oružanih snaga, ali da ne očekuje da će odluku o demontaži pruge biti donesena pre 2026. godine. Letonski vojni analitičari rekli su ranije da tri glavne železničke pruge