Letonija uklanja železničku prugu ka Rusiji? "Bezbednosna situacija na granici napeta, demontaža način za jačanje nacionalne odbrane"

Kurir pre 1 sat  |  Agencije
Letonija uklanja železničku prugu ka Rusiji? "Bezbednosna situacija na granici napeta, demontaža način za jačanje nacionalne…

Letonija razmatra demontažu železničke pruge prema Rusiji, rekao je predsednik Edgars Rinkevičs.

Rinkevčs je naveo da je bezbednosna situacija na istočnoj granici Letonije napeta i da je demontaža pruge način za jačanje nacionalne odbrane. Rinkevičs je rekao da je zadužio vladu da pripremi početnu procenu celog projekta do kraja godine. On je dodao da će sutra čuti i mišljenje predstavnika oružanih snaga, ali da ne očekuje da će odluku o demontaži pruge biti donesena pre 2026. godine. Letonski vojni analitičari rekli su ranije da tri glavne železničke pruge
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Evropska zemlja uklanja prugu ka Rusiji?! Hitno se oglasio predsednik: "Situacija na granici je napeta, ovo je rizik"

Evropska zemlja uklanja prugu ka Rusiji?! Hitno se oglasio predsednik: "Situacija na granici je napeta, ovo je rizik"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

LetonijaRusija

Svet, najnovije vesti »

Fico odbio da smeni Lajčaka, bivši ministar na udaru zbog prepiski sa Epstajnom, premijer kaže da nije uradio ništa: Najavljen…

Fico odbio da smeni Lajčaka, bivši ministar na udaru zbog prepiski sa Epstajnom, premijer kaže da nije uradio ništa: Najavljen bojkot zbog odluke

Blic pre 12 minuta
"Strahovala sam šta će Putin uraditi": Angela Merkel otkrila šta je bio okidač za Rat u Ukrajini: "Desilo se još 2008. godine"…

"Strahovala sam šta će Putin uraditi": Angela Merkel otkrila šta je bio okidač za Rat u Ukrajini: "Desilo se još 2008. godine"

Blic pre 47 minuta
Umrla pripadnica vojske (20) koja je upucana kod Bele kuće. Hitno se oglasio Tramp: "Bila je izuzetna..."

Umrla pripadnica vojske (20) koja je upucana kod Bele kuće. Hitno se oglasio Tramp: "Bila je izuzetna..."

Blic pre 41 minuta
Prate izjave Trampa, vlada evropske zemlje uvela "noćnu stražu" u Ministarstvu spoljnih poslova

Prate izjave Trampa, vlada evropske zemlje uvela "noćnu stražu" u Ministarstvu spoljnih poslova

Blic pre 12 minuta
Tramp dao azil pucaču na vojnike kod Bele kuće Šokantan obrt u slučaju zbog kog je Vašington na nogama: Isplivao ključan…

Tramp dao azil pucaču na vojnike kod Bele kuće Šokantan obrt u slučaju zbog kog je Vašington na nogama: Isplivao ključan dokument

Blic pre 47 minuta