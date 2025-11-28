Sneg okovao put na Divčibarama. Snežni pokrivač otežava saobraćaj širom zemlje: Vozačima se savetuje dodatni oprez (video)

Blic pre 46 minuta
Sneg okovao put na Divčibarama. Snežni pokrivač otežava saobraćaj širom zemlje: Vozačima se savetuje dodatni oprez (video)…

Očekuje se kiša i susnežica u nižim predelima, dok u oblastima Homolja kiša može da se ledi na tlu Auto-put Miloš Veliki takođe je zavejan usled snežnih vremenskih uslova Velike snežne padavine izazvale su manje zastoje na Divčibarama, gde je saobraćaj otežan i usporen.

Kako se vidi na snimku, sneg neprestano pada, te se upozoravaju vozači da svoju vožnju prilagode vremenskim uslovima. Podsetimo, zavejan je i auto-put Miloš Veliki. Tokom noći najavljene su snežne padavine u brdsko-planinskim krajevima, kao i u nižim predelima jugozapadne i južne Srbije uz formiranje i povećanje visine snežnog pokrivača. U ostalim predelima očekuju se kiša i susnežica, najavljuje RHMZ. - U oblasti Homolja, kao i u drugim višim predelima na istoku i
