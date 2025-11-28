(Video) Zavejan Miloš Veliki! Veje u ovom delu Srbije: Velika količina snega se sručila na auto-put, vozači se jedva probijaju kod Divčibara

Sneg pada u zapadnoj Srbiji i očekuje se njegovo proširenje na šire područje Auto-put 'Miloš Veliki' zavejan je zbog intenzivnih snežnih padavina U zapadnoj Srbiji večeras pada sneg, a prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) padaće i tokom noći, a proširiće se i na šire područje Srbije.

Na društvenim mrežama već su se pojavili snimci zavejanog auto-puta "Miloš Veliki". Kako se vidi na snimku sa društvenih mreža, sneg pada jačim intenzitetom u Brđanima kod Gornjeg Milanovca. Zavejan je i auto-put "Miloš Veliki". Sneg je zavejao i na Divčibarama, a automobili se jedva probijaju. Tokom noći najavljene su snežne padavine u brdsko-planinskim krajevima, kao i u nižim predelima jugozapadne i južne Srbije uz formiranje i povećanje visine snežnog