(Video) Zavejan Miloš Veliki! Veje u ovom delu Srbije: Velika količina snega se sručila na auto-put, vozači se jedva probijaju kod Divčibara

Blic pre 22 minuta
(Video) Zavejan Miloš Veliki! Veje u ovom delu Srbije: Velika količina snega se sručila na auto-put, vozači se jedva probijaju…

Sneg pada u zapadnoj Srbiji i očekuje se njegovo proširenje na šire područje Auto-put 'Miloš Veliki' zavejan je zbog intenzivnih snežnih padavina U zapadnoj Srbiji večeras pada sneg, a prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) padaće i tokom noći, a proširiće se i na šire područje Srbije.

Na društvenim mrežama već su se pojavili snimci zavejanog auto-puta "Miloš Veliki". Kako se vidi na snimku sa društvenih mreža, sneg pada jačim intenzitetom u Brđanima kod Gornjeg Milanovca. Zavejan je i auto-put "Miloš Veliki". Sneg je zavejao i na Divčibarama, a automobili se jedva probijaju. Tokom noći najavljene su snežne padavine u brdsko-planinskim krajevima, kao i u nižim predelima jugozapadne i južne Srbije uz formiranje i povećanje visine snežnog
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Danas oblačno i hladno sa slabim snegom

Danas oblačno i hladno sa slabim snegom

Novi magazin pre 41 minuta
Sneg okovao put na Divčibarama Snežni pokrivač otežava saobraćaj širom zemlje: Vozačima se savetuje dodatni oprez (video)…

Sneg okovao put na Divčibarama Snežni pokrivač otežava saobraćaj širom zemlje: Vozačima se savetuje dodatni oprez (video)

Blic pre 21 minuta
Pred nama još jedan hladan i tmuran dan, oprez zbog ledene kiše i poledice, temperatura do šest stepeni

Pred nama još jedan hladan i tmuran dan, oprez zbog ledene kiše i poledice, temperatura do šest stepeni

N1 Info pre 1 sat
Oblačno i hladno uz sneg i susnežicu: U Homolju se očekuje i ledena kiša

Oblačno i hladno uz sneg i susnežicu: U Homolju se očekuje i ledena kiša

Serbian News Media pre 1 sat
Vreme danas: Oblačno i hladno sa slabim snegom

Vreme danas: Oblačno i hladno sa slabim snegom

Nedeljnik pre 2 sata
Vremenska prognoza: Oblačno i hladno, tokom većeg dela dana kiša

Vremenska prognoza: Oblačno i hladno, tokom većeg dela dana kiša

Glas Zaječara pre 2 sata
Danas hladno sa snegom

Danas hladno sa snegom

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegRHMZDivčibare

Društvo, najnovije vesti »

Crni petak: kultura bacanja i negativan uticaj na životnu sredinu

Crni petak: kultura bacanja i negativan uticaj na životnu sredinu

Mašina pre 22 minuta
CEPRIS zatražio reakciju Venecijanske komisije zbog najavljene izmene pravosudnih zakona

CEPRIS zatražio reakciju Venecijanske komisije zbog najavljene izmene pravosudnih zakona

N1 Info pre 29 minuta
Poslanici Skupštine Srbije nastavili raspravu o amandmanima na Predlog zakona o budžetu

Poslanici Skupštine Srbije nastavili raspravu o amandmanima na Predlog zakona o budžetu

Beta pre 2 minuta
„Pala mi je klapna“: Urednik noćnih vesti Ivan Plavšić o otkazu na RTS-u

„Pala mi je klapna“: Urednik noćnih vesti Ivan Plavšić o otkazu na RTS-u

Cenzolovka pre 52 minuta
Naslovne strane za petak, 25. novembar 2025. godine

Naslovne strane za petak, 25. novembar 2025. godine

Beta pre 27 minuta