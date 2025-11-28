Hladno i oblačno vreme sa snežnim padavinama u Srbiji krajem novembra 2025.

Naslovi.ai pre 13 minuta

Sneg i ledena kiša u brdsko-planinskim i nižim predelima, meteoalarmi i upozorenja za vozače, očekuje se stabilizacija vremena od nedelje.

U Srbiji se krajem novembra očekuje hladno i oblačno vreme sa kišom, susnežicom, snegom i ledenom kišom, naročito u brdsko-planinskim predelima jugoistočne Srbije i u nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije. Temperatura se kreće od nule do 7 stepeni, dok će u Vojvodini biti nešto toplije, do 11 stepeni. Mondo Telegraf Blic

Meteoalarmi su na snazi za Srem, Beograd, zapadnu Srbiju i Šumadiju zbog snega, kao i narandžasti alarm za jug Srbije zbog ledene kiše. Očekuje se formiranje snežnog pokrivača i smanjena vidljivost, posebno u večernjim i noćnim satima. Blic RTV

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava na slab do umeren severozapadni vetar i slabije padavine, sa nešto većom količinom na istoku i jugoistoku Srbije. U nižim predelima padavine su uglavnom kiša i susnežica, dok se u višim predelima očekuje ledena kiša. Alo Dnevnik Pressek Danas

Saobraćaj je otežan zbog snega, naročito na auto-putu "Miloš Veliki" i u brdsko-planinskim predelima poput Divčibara i Fruške gore, gde su kolovozi klizavi. Vozači su upozoreni na oprez. Blic Blic Ozon

Prognoze za naredne dane najavljuju prestanak padavina od nedelje i jačanje anticiklona, što će doneti stabilizaciju vremena, hladne noći i toplije dane, ali bez značajnijeg zimskog zahlađenja do sredine decembra. Nova Alo Mondo Blic