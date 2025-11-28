(Mape) Sneg i ledena kiša, pa veliki preokret od ovog datuma: Evo šta će sve padati u Beogradu, šta nas čeka za vikend u Srbiji, ali i u decembru

Blic pre 1 sat
(Mape) Sneg i ledena kiša, pa veliki preokret od ovog datuma: Evo šta će sve padati u Beogradu, šta nas čeka za vikend u…

Vremenska prognoza za Srbiju predviđa tmurne i kišne uslove tokom ovog vikenda Sneg će padati na visinama iznad 500 metara, a otopljenje očekuje drugi dan vikenda Do nedelje Srbiju očekuje tmurno vreme uz povremene padavine, dok će sneg padati iznad 500 metara nadmorske visine.

Već početkom decembra stiže jačanje anticiklona i stabilizacija vremena i porast temperature. Meteorolog amater, Marko Čubrilo upozorava da nas od polovine decembra čeka pravo zimsko zahlađenje. RHZM za danas najavljuje oblačno i hladno vreme sa slabim snegom, u nižim predelima severne, istočne i jugoistočne Srbije i sa kišom i susnežicom, dok se u oblasti Homolјskih planina i u višim planinskim predelima jugoistočne Srbije očekuje i ledena kiša. Sneg će danas
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Sneg okovao put na Divčibarama Snežni pokrivač otežava saobraćaj širom zemlje: Vozačima se savetuje dodatni oprez (video)…

Sneg okovao put na Divčibarama Snežni pokrivač otežava saobraćaj širom zemlje: Vozačima se savetuje dodatni oprez (video)

Blic pre 56 minuta
RHMZ objavio upozorenje na sneg za brdsko-planinska područja Srbije

RHMZ objavio upozorenje na sneg za brdsko-planinska područja Srbije

RTV pre 2 sata
Oblačno i hladno sa slabim snegom

Oblačno i hladno sa slabim snegom

RTV Novi Pazar pre 2 sata
Kada se očekuje jače zahlađenje? Čubrilo objavio detaljnu vremensku prognozu za decembar

Kada se očekuje jače zahlađenje? Čubrilo objavio detaljnu vremensku prognozu za decembar

Mondo pre 1 sat
Ledeni dani stižu u Srbiji! Detaljna prognoza za decembar najavljuje sneg i -7°C, a evo šta nas čeka za Novu godinu!

Ledeni dani stižu u Srbiji! Detaljna prognoza za decembar najavljuje sneg i -7°C, a evo šta nas čeka za Novu godinu!

Alo pre 1 sat
Čubrilo upravo dao novu prognozu: Padavine staju do nedelje, a ovako će biti na startu decembra

Čubrilo upravo dao novu prognozu: Padavine staju do nedelje, a ovako će biti na startu decembra

Nova pre 2 sata
Ledeni talas juri ka Srbiji: Sneg će padati satima

Ledeni talas juri ka Srbiji: Sneg će padati satima

Pravda pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Upravni odbor prihvatio tri prijave za direktora RTS-a, Klanšček među kandidatima

Upravni odbor prihvatio tri prijave za direktora RTS-a, Klanšček među kandidatima

N1 Info pre 11 minuta
BCBP: Meta smo ruskih hakerskih napada, više od 10.000 napada tokom trajanja bezbednosne konferencije

BCBP: Meta smo ruskih hakerskih napada, više od 10.000 napada tokom trajanja bezbednosne konferencije

N1 Info pre 26 minuta
Ministarstvo: Nastavljena isplata za pokriće od 50 odsto za školarine samofinansirajućim studentima

Ministarstvo: Nastavljena isplata za pokriće od 50 odsto za školarine samofinansirajućim studentima

N1 Info pre 31 minuta
Ministarstvo: Oduzete dozvole Megatrendu, studenti će nastaviti obrazovanje u drugim ustanovama

Ministarstvo: Oduzete dozvole Megatrendu, studenti će nastaviti obrazovanje u drugim ustanovama

Beta pre 2 minuta
Papa i vaseljenski patrijarh zajedno obeležili 1700. godina Prvog vaseljenskog sabora i simvola vere

Papa i vaseljenski patrijarh zajedno obeležili 1700. godina Prvog vaseljenskog sabora i simvola vere

Beta pre 7 minuta