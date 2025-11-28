(Mape) Sneg i ledena kiša, pa veliki preokret od ovog datuma: Evo šta će sve padati u Beogradu, šta nas čeka za vikend u Srbiji, ali i u decembru

Vremenska prognoza za Srbiju predviđa tmurne i kišne uslove tokom ovog vikenda Sneg će padati na visinama iznad 500 metara, a otopljenje očekuje drugi dan vikenda Do nedelje Srbiju očekuje tmurno vreme uz povremene padavine, dok će sneg padati iznad 500 metara nadmorske visine.

Već početkom decembra stiže jačanje anticiklona i stabilizacija vremena i porast temperature. Meteorolog amater, Marko Čubrilo upozorava da nas od polovine decembra čeka pravo zimsko zahlađenje. RHZM za danas najavljuje oblačno i hladno vreme sa slabim snegom, u nižim predelima severne, istočne i jugoistočne Srbije i sa kišom i susnežicom, dok se u oblasti Homolјskih planina i u višim planinskim predelima jugoistočne Srbije očekuje i ledena kiša. Sneg će danas