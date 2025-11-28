(Video) "Ukrajina se sprema za novu rundu mirovnih pregovora" Dramatično obraćanje Zelenskog: "Još smo u kontaktu sa američkom stranom"

Pregovori ukrajinskih, američkih i evropskih zvaničnika održani su u Ženevi 23. novembra Vašington je predstavio nacrt mirovnog plana za okončanje rata u Ukrajini Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da će do kraja nedelje ukrajinska i američka delegacija nastaviti rad na usaglašavanju tačaka predloga mirovnog sporazuma, koje su rezultat sastanka dve delegacije u Ženevi proteklog vikenda. Zelenski je u večernjem video obraćanju kazao i da su