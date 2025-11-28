Orban: Putujem u Moskvu da osiguram Mađarsku ruskim gasom i naftom tokom zime

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da putuje u Moskvu kako bi osigurao stabilno i pristupačno snabdevanje Mađarske ruskim gasom i naftom tokom zime i naredne godine.

On je dodao da će sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom razgovarati i o mirovnim naporima u Ukrajini, naglasivši da se to pitanje "teško može izbeći". Orban je rano jutros poleteo na sastanak sa Putinom, naglasivši da je putovanje logistički zahtevno zbog rata i izbegavanja rizičnih zona, preneo je "Magyar Nemzet". "Moramo da krenemo u 4 ujutro, da bismo stigli na vreme za sastanak. Moramo da krenemo u zoru, jer ima dosta toga da se izbegne zbog ratnih