Peskov objavio detalje današnjeg sastanka Putina i Orbana u Moskvi

Ruski predsednik Vladimir Putin sastaće se danas sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, najavio je portparol predsednika Dmitrij Peskov.

Sastanak će početi posle 11 časova po sredoevropskom vremenu u Kremlju, lideri ne planiraju da razgovaraju sa novinarima nakon susreta, istakao je portparol. Orban je rano jutros na aerodromu "List Ferenc", pre poletanja, rekao da je cilj razgovora nastavak obezbeđivanja energenata koji u Mađarsku stižu preko ruskih gasovoda. On je naglasio da je putovanje logistički zahtevno zbog rata i izbegavanja rizičnih zona. Sa ruskim predsednikom Orban će razgovarati kako