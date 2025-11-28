Poslanici Skupštine Srbije nastavili raspravu o amandmanima na predložene zakone

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su treću sednicu jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na zakone koji su na dnevnom redu, a među kojima je i Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu.

Poslanici su juče završili objedinjenu načelnu raspravu o svim tačkama dnevnog reda i počeli raspravu o amandmanima na predložene zakone. Na dnevnom redu je 58 tačaka, a pored Predloga zakona o budžeta i izmene poreskih zakona, razmatraće i amandmane na set zakona iz oblasti energetike, na izmene Zakona o udžbenicima i dopune Zakona o nauci i istraživanjima. Poslanici tokom sednice treba da razmotre u pojedinostima i izmene Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o