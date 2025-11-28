Poslanici Skupštine o predloženim zakonskim amandmanima - polemika i o pitanju NIS-a

RTV pre 33 minuta  |  Tanjug
Poslanici Skupštine o predloženim zakonskim amandmanima - polemika i o pitanju NIS-a

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas treću sednicu jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na zakone koji su na dnevnom redu, a među kojima je i Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu.

Tokom rasprave pokrenuta je i polemika o pitanju NIS-a i spoljnoj politici Srbije. Šef poslaničke grupe Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane Milenko Jovanov rekao je da Srbija neće napustiti nezavisnu politiku i da neće dozvoliti da bude uvučena u eventualni rat ni na strani Rusije ni Zapada odgovarajući poslaniku "Mi snaga naroda" Aleksandru Paviću koji je tvrdio da se vlast planovima o nacionalizaciji NIS-a svrstava na stranu Evropske unije. "Dakle, sa jedne
Radio sto plus pre 24 minuta
RTS pre 29 minuta
Blic pre 39 minuta
Danas pre 1 sat
Nedeljnik pre 1 sat
Serbian News Media pre 48 minuta
Telegraf pre 33 minuta
Aleksandar VučićEvropska UnijaSkupština SrbijeBudžetRusijaVojska Srbije

