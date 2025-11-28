Poslanici raspravljaju o amandmanima na budžet i na druga zakonska rešenja, polemika o NIS-u

Skupština Srbije nastavila je sednicu na kojoj se raspravlja o amandmanima na predložena zakonska rešenja. Među njima je i sedam amandmana na predlog zakona o državnoj kasi, koje je prihvatio nadležni odbor. Tokom rasprave pokrenuta je i polemika o pitanju NIS-a i spoljnoj politici Srbije.

Đorđević: Prvi put se osećam nebezbedno; Brnabić: Osuđujemo svako nasilje Poslanica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević izjavila je da se prvi put oseća nebezbedno kada sama izađe na ulicu, nakon pretnji smrću koje je dobila u četvrtak od osoba okupljenih u šatorskom naselju pristalica vlasti. Biljana Đorđević je rekla da se do sada nije osećala nebezbedno, iako svakodnevno trpi pretnje na društvenim mrežama, ali ih do sada nije prijavljivala. Povodom jučerašnjih