Poslanici raspravljaju o amandmanima na budžet i na druga zakonska rešenja, polemika o NIS-u

RTS pre 1 minut
Poslanici raspravljaju o amandmanima na budžet i na druga zakonska rešenja, polemika o NIS-u

Skupština Srbije nastavila je sednicu na kojoj se raspravlja o amandmanima na predložena zakonska rešenja. Među njima je i sedam amandmana na predlog zakona o državnoj kasi, koje je prihvatio nadležni odbor. Tokom rasprave pokrenuta je i polemika o pitanju NIS-a i spoljnoj politici Srbije.

Đorđević: Prvi put se osećam nebezbedno; Brnabić: Osuđujemo svako nasilje Poslanica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević izjavila je da se prvi put oseća nebezbedno kada sama izađe na ulicu, nakon pretnji smrću koje je dobila u četvrtak od osoba okupljenih u šatorskom naselju pristalica vlasti. Biljana Đorđević je rekla da se do sada nije osećala nebezbedno, iako svakodnevno trpi pretnje na društvenim mrežama, ali ih do sada nije prijavljivala. Povodom jučerašnjih
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Skupština Srbije nastavila rad, burna rasprava u sali, glavna tema nasilje, blokade, Ćacilend i NIS: "Vi ste stvorili…

Skupština Srbije nastavila rad, burna rasprava u sali, glavna tema nasilje, blokade, Ćacilend i NIS: "Vi ste stvorili atmosferu u kojoj je apsolutno sve dozvoljeno" (video)

Blic pre 16 minuta
Ana Brnabić brani čoveka koji je pretio klanjem Biljani Đorđević?!

Ana Brnabić brani čoveka koji je pretio klanjem Biljani Đorđević?!

Pravda pre 11 minuta
Sednica Skupštine Srbije: Nastavljena rasprava o amandmanima na budžet i ostale zakone

Sednica Skupštine Srbije: Nastavljena rasprava o amandmanima na budžet i ostale zakone

NIN pre 1 sat
Poslanici Skupštine Srbije nastavili raspravu o amandmanima na Predlog zakona o budžetu

Poslanici Skupštine Srbije nastavili raspravu o amandmanima na Predlog zakona o budžetu

Radio sto plus pre 1 sat
Poslanici Skupštine o predloženim zakonskim amandmanima - polemika i o pitanju NIS-a

Poslanici Skupštine o predloženim zakonskim amandmanima - polemika i o pitanju NIS-a

RTV pre 2 sata
Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici opozicije bez incidenata ušli na glavni ulaz

Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici opozicije bez incidenata ušli na glavni ulaz

Danas pre 3 sata
Poslanici nastavili raspravu: Na dnevnom redu i amandman vredan 1,4 milijardi evra „za energetsku sigurnost“

Poslanici nastavili raspravu: Na dnevnom redu i amandman vredan 1,4 milijardi evra „za energetsku sigurnost“

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeBudžetAna Brnabić

Ekonomija, najnovije vesti »

Pad industrijske proizvodnje 2,3 odsto u oktobru u odnosu na isti mesec 2024.

Pad industrijske proizvodnje 2,3 odsto u oktobru u odnosu na isti mesec 2024.

RTV pre 0 minuta
Mnogima sleduje otpremnina do čak 100.000 evra: Važna informacija za naše sugrađane koji su radili u Nemačkoj

Mnogima sleduje otpremnina do čak 100.000 evra: Važna informacija za naše sugrađane koji su radili u Nemačkoj

Kurir pre 0 minuta
Poslanici raspravljaju o amandmanima na budžet i na druga zakonska rešenja, polemika o NIS-u

Poslanici raspravljaju o amandmanima na budžet i na druga zakonska rešenja, polemika o NIS-u

RTS pre 1 minut
Građevinska inspekcija pre nedelju dana zatvorila gradilište: Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić o saobraćajnici koja se…

Građevinska inspekcija pre nedelju dana zatvorila gradilište: Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić o saobraćajnici koja se urušila

Danas pre 0 minuta
Nove cene goriva u Srbiji: evrodizel 201 din, benzin 181 dinar do 5. decembra

Nove cene goriva u Srbiji: evrodizel 201 din, benzin 181 dinar do 5. decembra

Naslovi.ai pre 31 minuta