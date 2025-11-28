Inobačka, nakon urušavanja dela saobraćajnice u Kragujevcu: Upozoravli smo nadležne (VIDEO)

Na gradilištu blizu Centra izvrsnosti u Kragujevcu jutros oko devet časova obrušio se potporni zid i deo pristupne saobraćajnice.

Srećom, nema povređenih. Na snimku obrušavanja se vidi gradilište "u povoju" – ispod, a u neposrednoj blizini puta. Grad Kragujevac je saopštio da je pre sedam dana nadležna gradska inspekcija naložila hitnu obustavu radova na izgradnji stambenog objekta u neposrednoj blizini kompleksa Centara izvrsnosti. Radovi na kompleksu Centar izvrsnosti trajali su od 2016. do 2024. godine i vredeli su 23 miliona evra. Izvođač radova je bila firma Inobačka, čiji suvlasnik