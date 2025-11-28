Pritisak vlasti na TOK dostiže vrhunac: Jedan od razloga i pominjanje braće Vučić u novim skaj prepiskama?

Pritisak vlasti na Tužilaštvo za organizovani kriminal dostiže vrhunac, a kako Radar nezvanično saznaje u policiji, jedan od razloga jeste i novi paket komunikacija preko Skaj aplikacije koji MUP i dalje zadržava i ne prosleđuje nadležnima.

Novi paket "skaj" poruka stigao je u MUP preko Europola, ali nisu obavestili nadležno Tužilaštvo za organizovani kriminal, otkrio je Radar. A reč je o potencijalno dokaznom materijalu o visokoj korupciji u koju su umešani visoko pozicionirani državnici, ali i još neko. "Braća Vučić, Aleksandar i Andrej. Već je poznato od ranije da se oni pominju u nekim ranijim komunikacijama koje su bile dostupne i u 'skaj' komunikacijama i drugim, kao i da se ljudi koji imaju