TOK o otkriću Radara vezano za prepiske u kojima se navodno pominje Vučić: Niko iz MUP-a nas nije obavestio o novim „Skaj“ paketima

N1 se obratio Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK) u vezi sa navodima teksta koji je nedeljnik Radar objavio, a u kom se navodi da je u MUP stigao novi paket "skaj" prepiski preko Evropola koje MUP još uvek nije dostavio tom Tužilaštvu.

JTOK smo pitali da li mogu da potvrde pisanja Radara i da li su iz MUP-a informisani o ovome. „MUP sarađuje sa Evropolom i od njih dobija „skaj“ pakete. Ni jedna organizaciona jedinica MUP- a nas nije obavestila o prispeću paketa. Informacije da su pojedini paketi, koji se odnose na državljane Srbije, dostavljeni dobijamo od tužilaštava iz okruženja. Postavljena pitanja su za direktora policije i Evropol“, kazali su za N1 u Tužilaštvu za organizovani kriminal. Iz