TOK o otkriću Radara vezano za prepiske u kojima se navodno pominje Vučić: Niko iz MUP-a nas nije obavestio o novim „Skaj“ paketima

Nova pre 4 sati  |  Autor: N1
TOK o otkriću Radara vezano za prepiske u kojima se navodno pominje Vučić: Niko iz MUP-a nas nije obavestio o novim „Skaj“…

N1 se obratio Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK) u vezi sa navodima teksta koji je nedeljnik Radar objavio, a u kom se navodi da je u MUP stigao novi paket "skaj" prepiski preko Evropola koje MUP još uvek nije dostavio tom Tužilaštvu.

JTOK smo pitali da li mogu da potvrde pisanja Radara i da li su iz MUP-a informisani o ovome. „MUP sarađuje sa Evropolom i od njih dobija „skaj“ pakete. Ni jedna organizaciona jedinica MUP- a nas nije obavestila o prispeću paketa. Informacije da su pojedini paketi, koji se odnose na državljane Srbije, dostavljeni dobijamo od tužilaštava iz okruženja. Postavljena pitanja su za direktora policije i Evropol“, kazali su za N1 u Tužilaštvu za organizovani kriminal. Iz
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

TOK za N1: Niko iz MUP-a nas nije obavestio o novim "skaj" paketima

TOK za N1: Niko iz MUP-a nas nije obavestio o novim "skaj" paketima

N1 Info pre 4 sati
Milivojević: Pokušaj vlasti da ugasi TOK otvoreni napad na ustavni poredak

Milivojević: Pokušaj vlasti da ugasi TOK otvoreni napad na ustavni poredak

N1 Info pre 4 sati
Milivojević: Pokušaj vlasti da ugasi TOK je napad na ustavni poredak

Milivojević: Pokušaj vlasti da ugasi TOK je napad na ustavni poredak

Pravda pre 4 sati
Tužilaštvo za organizovani kriminal: Niko iz MUP-a nas nije obavestio o novim „skaj“ paketima

Tužilaštvo za organizovani kriminal: Niko iz MUP-a nas nije obavestio o novim „skaj“ paketima

Danas pre 4 sati
„Mafija nikad ne sme postati država“: Milivojević o pokušaju vlasti da ugasi TOK

„Mafija nikad ne sme postati država“: Milivojević o pokušaju vlasti da ugasi TOK

Danas pre 4 sati
„Pokušaj vlasti da ugasi TOK je napad na ustavni poredak“

„Pokušaj vlasti da ugasi TOK je napad na ustavni poredak“

Nova pre 4 sati
Milivojević (DS): Pokušaj gašenja Tužilaštva za organizovani kriminal je „otvoreni napad na ustavni poredak“

Milivojević (DS): Pokušaj gašenja Tužilaštva za organizovani kriminal je „otvoreni napad na ustavni poredak“

Serbian News Media pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Organizovani kriminalTužilaštvoMUP

Politika, najnovije vesti »

Skupština završila za ovu nedelju, nastavak u ponedeljak

Skupština završila za ovu nedelju, nastavak u ponedeljak

Danas pre 5 minuta
Vučević (SNS): Država sprečila sve pokušaje obojene revolucije

Vučević (SNS): Država sprečila sve pokušaje obojene revolucije

Danas pre 10 minuta
Pajtić: Pokušajima da TOK podredi VJT-u Vučić samo još više usmerava pažnju Europola na sebe

Pajtić: Pokušajima da TOK podredi VJT-u Vučić samo još više usmerava pažnju Europola na sebe

Nova pre 25 minuta
Studenati sutra pred Rektoratom: 16 minuta tišine i podsećanje na neispunjene zahteve

Studenati sutra pred Rektoratom: 16 minuta tišine i podsećanje na neispunjene zahteve

NIN pre 30 minuta
"Put za zatvor – pravda za Srbiju": Marinika Tepić iznela tekst optužnice protiv Andreja Vučića (VIDEO)

"Put za zatvor – pravda za Srbiju": Marinika Tepić iznela tekst optužnice protiv Andreja Vučića (VIDEO)

Moj Novi Sad pre 20 minuta