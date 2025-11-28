Milivojević: Pokušaj vlasti da ugasi TOK je napad na ustavni poredak

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević ocenio je da pokušaj vlasti da ugasi ili potčini Tužilaštvo za organizovani kriminal predstavlja otvoreni napad na ustavni poredak, pokušaj amnestiranja organizovanog kriminala i "najopasniji udar na pravnu državu od njenog uspostavljanja".

- Režim, čiji su istaknuti pojedinci zvanično obuhvaćeni predmetima ovog tužilaštva, pokušava da isto to tužilaštvo ugasi ili potčini vlastitoj kontroli. To je otvoreni napad na ustavni poredak, pokušaj amnestiranja organizovanog kriminala i najopasniji udar na pravnu državu od njenog uspostavljanja - ocenio je Milivojević u saopštenju. Lider DS je dodao da su prethodnih dana ljudi iz pravosuđa javno upozorili da se dešava pokušaj gašenja ili obesmišljavanja