Milivojević: Pokušaj vlasti da ugasi TOK je napad na ustavni poredak

Pravda pre 2 sata  |  Beta
Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević ocenio je da pokušaj vlasti da ugasi ili potčini Tužilaštvo za organizovani kriminal predstavlja otvoreni napad na ustavni poredak, pokušaj amnestiranja organizovanog kriminala i "najopasniji udar na pravnu državu od njenog uspostavljanja".

- Režim, čiji su istaknuti pojedinci zvanično obuhvaćeni predmetima ovog tužilaštva, pokušava da isto to tužilaštvo ugasi ili potčini vlastitoj kontroli. To je otvoreni napad na ustavni poredak, pokušaj amnestiranja organizovanog kriminala i najopasniji udar na pravnu državu od njenog uspostavljanja - ocenio je Milivojević u saopštenju. Lider DS je dodao da su prethodnih dana ljudi iz pravosuđa javno upozorili da se dešava pokušaj gašenja ili obesmišljavanja
DSDemokratska strankaOrganizovani kriminalTužilaštvo

