Danica Grujičić: Ne kajem se što sam bila ministarka, ponosna sam na svoje rezultate

Nedeljnik pre 50 minuta
Danica Grujičić: Ne kajem se što sam bila ministarka, ponosna sam na svoje rezultate

Prof. dr Danica Grujičić, bivša ministarka zdravlja, istakla je da se ne kaje što je ušla u politiku i bila na pomenutoj poziciji, te da je na neke svoje rezultate ponosna, piše N1.

Danica Grujičić, specijalista neurohirurgije, univerzitetska profesorka u penziji i bivša ministarka zdravlja, koja je i sama osporavana zbog rada u Vladi za vreme predsednikovanja Aleksandra Vučića, smatra da se režim u poslednjih godinu dana ponaša kao da više neće živeti ovde. „Mada je moje mišljenje da oni ne veruju da postoji realna mogućnost da odu s vlasti. Ponašaju se kao da je Srbija njihovo vlasništvo, prave užasne stručne greške i to je sada postalo
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Danica Grujičić: Ne kajem se što sam bila ministarka, Vučić je lagao i mene, i ceo narod

Danica Grujičić: Ne kajem se što sam bila ministarka, Vučić je lagao i mene, i ceo narod

Glas Zaječara pre 25 minuta
Danica Grujičić: Ne kajem se što sam bila ministarka, Vučić je lagao i mene, i ceo narod

Danica Grujičić: Ne kajem se što sam bila ministarka, Vučić je lagao i mene, i ceo narod

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar Vučić

Regioni, najnovije vesti »

Dve prve nagrade za vranjske gimnazijalce

Dve prve nagrade za vranjske gimnazijalce

OK radio pre 10 minuta
U toku sednica SG: Odbornici raspravljaju o BUDŽETU za 2026. "teškom" 14 MILIJARDI

U toku sednica SG: Odbornici raspravljaju o BUDŽETU za 2026. "teškom" 14 MILIJARDI

InfoKG pre 10 minuta
U Vranju uskoro projekat „Daruj vreme – menjaj svet!“

U Vranju uskoro projekat „Daruj vreme – menjaj svet!“

OK radio pre 5 minuta
Magla i klizavi putevi usporavaju vožnju širom istočne Srbije

Magla i klizavi putevi usporavaju vožnju širom istočne Srbije

Ist media pre 5 minuta
Više od 400 artikala na sniženju - Black Friday akcija u Tempo tehnici

Više od 400 artikala na sniženju - Black Friday akcija u Tempo tehnici

InfoKG pre 25 minuta