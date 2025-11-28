Danica Grujičić: Ne kajem se što sam bila ministarka, ponosna sam na svoje rezultate
Nedeljnik pre 50 minuta
Prof. dr Danica Grujičić, bivša ministarka zdravlja, istakla je da se ne kaje što je ušla u politiku i bila na pomenutoj poziciji, te da je na neke svoje rezultate ponosna, piše N1.
Danica Grujičić, specijalista neurohirurgije, univerzitetska profesorka u penziji i bivša ministarka zdravlja, koja je i sama osporavana zbog rada u Vladi za vreme predsednikovanja Aleksandra Vučića, smatra da se režim u poslednjih godinu dana ponaša kao da više neće živeti ovde. „Mada je moje mišljenje da oni ne veruju da postoji realna mogućnost da odu s vlasti. Ponašaju se kao da je Srbija njihovo vlasništvo, prave užasne stručne greške i to je sada postalo