Odbornika Kreni-Promeni pretukla grupa ljudi iz Ćacilenda

Aleksandra Jovanovića, odbornika pokreta Kreni-promeni u Skupštini Beograda, napala je i pretukla grupa ljudi iz Ćacilenda, dok je snimao šatorsko naselje, saopštili su iz Kreni-promeni.

Jovanović je pretučen, kako navode, neposredno nakon što su predstavnici pokreta ispred Pionirskog parka objavili da su podneli krivičnu prijavu protiv Darka Glišića, Miloša Pavlovića i drugih NN lica, koji su organizatori višemesečnog skupa u Pionirskom parku, piše N1. „Nakon konferencije krenuo sam kući pored Skupštine, gde sam telefonom snimio šatore, park. Jedno lice mi je otelo telefon i uputilo se ka grupi od desetak, u toj jurnjavi je predao drugom telefon,