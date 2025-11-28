Novi incident u „Ćacilendu“: Prebijen odbornik Kreni-Promeni Aleksandar Jovanović

Vreme pre 9 minuta
Novi incident u „Ćacilendu“: Prebijen odbornik Kreni-Promeni Aleksandar Jovanović

Grupa muškaraca fizički je napala Aleksandra Jovanovića dok je snimao šatorsko naselje ispred parlamenta, gde su ranije napadnuti i poslanici opozicije

Odbornik pokreta Kreni-Promeni u beogradskoj Skupštini, Aleksandar Jovanović, fizički je napadnut i pretučen od strane grupe od oko deset osoba, pre njegovim tvrdnjama, u improvizovanom šatorskom naselju poznatom kao „ Ćacilend“, postavljenom ispred Doma Narodne skupštine. Jovanović je u trenutku napada snimao stanje u šatorskom kampu, svega nekoliko sati nakon što su predstavnici pokreta u Pionirskom parku obelodanili da su podneli krivičnu prijavu protiv Darka
