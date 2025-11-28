Kreni-Promeni podneo krivičnu prijavu protiv Darka Glišića i Miloša Pavlovića zbog Ćacilenda

Nova pre 2 sata  |  Autor: Nova.rs
Kreni-Promeni podneo krivičnu prijavu protiv Darka Glišića i Miloša Pavlovića zbog Ćacilenda
Pokret Kreni-Promeni podneo je krivičnu prijavu protiv Darka Glišića i Miloša Pavlovića, kao neformalnih organizatora nelegalnog javnog skupa, kao i protiv drugih lica koja povremeno ili stalno borave u zaštićenom prirodnom dobru Pionirskom parku zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo uništenja ili oštećenja zaštićenog prirodnog dobra. Uz krivičnu prijavu, pravni tim Kreni-Promeni danas je i od Sekretarijata za inspekcijski nadzor i komunikaciju grada
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Kreni-promeni podneo krivične prijava protiv Glišića i Pavlovića zbog Ćacilenda

Kreni-promeni podneo krivične prijava protiv Glišića i Pavlovića zbog Ćacilenda

Nedeljnik pre 1 sat
Pokret Kreni-promeni podneo krivičnu prijavu zbog "Ćacilenda"

Pokret Kreni-promeni podneo krivičnu prijavu zbog "Ćacilenda"

Radio 021 pre 43 minuta
Kreni-promeni podneo krivične prijava protiv Glišića i Pavlovića zbog ćacilenda

Kreni-promeni podneo krivične prijava protiv Glišića i Pavlovića zbog ćacilenda

Novi magazin pre 58 minuta
Kreni-Promeni podneo krivičnu prijavu protiv Darka Glišića i Miloša Pavlovića zbog Ćacilenda

Kreni-Promeni podneo krivičnu prijavu protiv Darka Glišića i Miloša Pavlovića zbog Ćacilenda

N1 Info pre 2 sata
Krivična prijava zbog „Ćacilenda“: Kreni-Promeni tužio Darka Glišića i Miloša Pavlovića

Krivična prijava zbog „Ćacilenda“: Kreni-Promeni tužio Darka Glišića i Miloša Pavlovića

Serbian News Media pre 2 sata
„Šta radite? Pa, ode vam čovek“: Odborniku „Kreni-promeni“ muškarac pokušao da otme telefon u „ćacilendu“, a pogledajte…

„Šta radite? Pa, ode vam čovek“: Odborniku „Kreni-promeni“ muškarac pokušao da otme telefon u „ćacilendu“, a pogledajte reakciju policije VIDEO

Nova pre 5 sati
Odbornik Kreni-promeni Aleksandar Jovanović: Grupa ljudi mi je otela telefon i pretukla me u Ćacilendu

Odbornik Kreni-promeni Aleksandar Jovanović: Grupa ljudi mi je otela telefon i pretukla me u Ćacilendu

NIN pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Miloš Pavlović

Društvo, najnovije vesti »

Učenici gimnazije u Bačkoj Palanci organizovali protest zbog v.d. direktira koji je viđen na SNS skupovima

Učenici gimnazije u Bačkoj Palanci organizovali protest zbog v.d. direktira koji je viđen na SNS skupovima

Danas pre 13 minuta
Nekadašnji gigant se vraća na velika vrata: Država izdvojila osam miliona evra za FAP iz Priboja, gradi se nova peskara (foto)…

Nekadašnji gigant se vraća na velika vrata: Država izdvojila osam miliona evra za FAP iz Priboja, gradi se nova peskara (foto)

Blic pre 13 minuta
Cvejić (SRCE): Klanšček zbog sadašnje funkcije možda u sukobu interesa

Cvejić (SRCE): Klanšček zbog sadašnje funkcije možda u sukobu interesa

Danas pre 33 minuta
Na Kopaoniku deset centimetara snega, temperatura je minus jedan stepen Celzijusovih

Na Kopaoniku deset centimetara snega, temperatura je minus jedan stepen Celzijusovih

Danas pre 53 minuta
Zaradili su milione od promovisanja porođaja kod kuće, a onda su se desile tragedije: Free Birth Society u centru skandala

Zaradili su milione od promovisanja porođaja kod kuće, a onda su se desile tragedije: Free Birth Society u centru skandala

Danas pre 1 sat