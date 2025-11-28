„Šta radite? Pa, ode vam čovek“: Odborniku „Kreni-promeni“ muškarac pokušao da otme telefon u „ćacilendu“, a pogledajte reakciju policije VIDEO

Nova pre 2 sata  |  Autor: Nova.rs
„Šta radite? Pa, ode vam čovek“: Odborniku „Kreni-promeni“ muškarac pokušao da otme telefon u „ćacilendu“, a pogledajte…

Odbornik Kreni-promeni Aleksandar Jovanović pretučen je danas u Ćacilendu od strane nepoznatih muškaraca, a potom je napadnut i njegov kolega i odbornik Nikola Tadić, sa kojim je prolazio kroz pomenuto šatorsko naselje u nameri da identifikuju napadače.

Naime, muškarac je pokušao da otme telefon Tadiću, naočigled policije, koja nije privela nepoznatog muškarca. „Uprkos tome što je napadnuti odbornik Kreni-Promeni Aleksandar Jovanović lično identifikovao napadače, policija nije privela nijedno lice. Tokom postupka identifikacije, fizički је napadnut i odbornik i advokat Kreni-Promeni Nikola Tadić, na šta policija takođe nije reagovala“, naveli su iz Kreni-promeni. Na snimku se vidi i kako nepoznati muškarac prilazi
