Krivična prijava zbog „Ćacilenda“: Kreni-Promeni tužio Darka Glišića i Miloša Pavlovića

Serbian News Media pre 47 minuta
Krivična prijava zbog „Ćacilenda“: Kreni-Promeni tužio Darka Glišića i Miloša Pavlovića

Pokret „Kreni-Promeni“ saopštio je danas da je podneo krivičnu prijavu protiv Darka Glišića i Miloša Pavlovića, optužujući ih kao neformalne organizatore nelegalnog javnog skupa poznatog kao „Ćacilend“.

Prijava je podneta i protiv drugih lica koja borave u zaštićenom prirodnom dobru Pionirski park, zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo uništenja ili oštećenja zaštićenog prirodnog dobra. „Kreni-Promeni“ navodi da od 6. marta u centru Beograda traje „nelegalno i nesanitarno okupljanje“ koje je, prema rečima Nikole Tadića, odbornika Skupštine grada Beograda iz ovog pokreta, preraslo u mesto gde pretežno borave „lica povezana sa kriminalnim strukturama, koja
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Kreni-Promeni podneo krivičnu prijavu protiv Darka Glišića i Miloša Pavlovića zbog Ćacilenda

Kreni-Promeni podneo krivičnu prijavu protiv Darka Glišića i Miloša Pavlovića zbog Ćacilenda

N1 Info pre 42 minuta
Kreni-Promeni podneo krivičnu prijavu protiv Darka Glišića i Miloša Pavlovića zbog Ćacilenda

Kreni-Promeni podneo krivičnu prijavu protiv Darka Glišića i Miloša Pavlovića zbog Ćacilenda

Nova pre 37 minuta
„Šta radite? Pa, ode vam čovek“: Odborniku „Kreni-promeni“ muškarac pokušao da otme telefon u „ćacilendu“, a pogledajte…

„Šta radite? Pa, ode vam čovek“: Odborniku „Kreni-promeni“ muškarac pokušao da otme telefon u „ćacilendu“, a pogledajte reakciju policije VIDEO

Nova pre 4 sati
Odbornik Kreni-promeni Aleksandar Jovanović: Grupa ljudi mi je otela telefon i pretukla me u Ćacilendu

Odbornik Kreni-promeni Aleksandar Jovanović: Grupa ljudi mi je otela telefon i pretukla me u Ćacilendu

NIN pre 4 sati
(VIDEO) Kreni-promeni objavio snimak postupanja policije nakon što je napadnut njihov odbornik

(VIDEO) Kreni-promeni objavio snimak postupanja policije nakon što je napadnut njihov odbornik

N1 Info pre 5 sati
Ko snima, dobije pesnicu: Batinaši „Ćacilenda” napali prvo odbornika, a onda i njegovog advokata

Ko snima, dobije pesnicu: Batinaši „Ćacilenda” napali prvo odbornika, a onda i njegovog advokata

Vreme pre 5 sati
Kreni-promeni: Pretučen odbornik Jovanović dok je snimao šatorsko naselje kod Skupštine

Kreni-promeni: Pretučen odbornik Jovanović dok je snimao šatorsko naselje kod Skupštine

Radio sto plus pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

kreni promeniMiloš Pavlović

Društvo, najnovije vesti »

Zaradili su milione od promovisanja porođaja kod kuće, a onda su se desile tragedije: Free Birth Society u centru skandala

Zaradili su milione od promovisanja porođaja kod kuće, a onda su se desile tragedije: Free Birth Society u centru skandala

Danas pre 2 minuta
Novi razgovor sa neutralnima

Novi razgovor sa neutralnima

Danas pre 1 sat
Obeležavanje godišnjice studentskih zahteva: Šesnaestominutna tišina pa plenum

Obeležavanje godišnjice studentskih zahteva: Šesnaestominutna tišina pa plenum

Danas pre 37 minuta
Seda kosa može biti „ožiljak” u borbi tela protiv raka, sugeriše studija

Seda kosa može biti „ožiljak” u borbi tela protiv raka, sugeriše studija

Danas pre 1 sat
Nacionalne televizije kroz sliku na godišnjicu pada nadstrešnice: Slučaj Bačulov poslužio da „zatrpa“ masovni skup u Novom Sadu…

Nacionalne televizije kroz sliku na godišnjicu pada nadstrešnice: Slučaj Bačulov poslužio da „zatrpa“ masovni skup u Novom Sadu

Danas pre 1 sat