Krivična prijava zbog „Ćacilenda“: Kreni-Promeni tužio Darka Glišića i Miloša Pavlovića

Pokret „Kreni-Promeni“ saopštio je danas da je podneo krivičnu prijavu protiv Darka Glišića i Miloša Pavlovića, optužujući ih kao neformalne organizatore nelegalnog javnog skupa poznatog kao „Ćacilend“.

Prijava je podneta i protiv drugih lica koja borave u zaštićenom prirodnom dobru Pionirski park, zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo uništenja ili oštećenja zaštićenog prirodnog dobra. „Kreni-Promeni“ navodi da od 6. marta u centru Beograda traje „nelegalno i nesanitarno okupljanje“ koje je, prema rečima Nikole Tadića, odbornika Skupštine grada Beograda iz ovog pokreta, preraslo u mesto gde pretežno borave „lica povezana sa kriminalnim strukturama, koja