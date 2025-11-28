Kreni-promeni: Pretučen odbornik Jovanović dok je snimao šatorsko naselje kod Skupštine

Radio sto plus pre 2 sata
Kreni-promeni: Pretučen odbornik Jovanović dok je snimao šatorsko naselje kod Skupštine

U saopštenju piše da je grupa koju je činilo desetak ljudi napala Jovanovića dok je snimao šatorsko naselje predstavnika vlasti.

Ispred ulaza u Dom Narodne skupštine pre dva dana je došlo do incidenta kada je grupa pristalica vladajuće koalicije koja boravi u šatorskom naselju nasrnula na poslanike opozicije koji su išli ka parlamentu. Opozicija je u više navrata tražila ukljanjanje šatora koji su od aprila postavljeni ispred Doma Narodne skupštine.
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

„Šta radite? Pa, ode vam čovek“: Odborniku „Kreni-promeni“ muškarac pokušao da otme telefon u „ćacilendu“, a pogledajte…

„Šta radite? Pa, ode vam čovek“: Odborniku „Kreni-promeni“ muškarac pokušao da otme telefon u „ćacilendu“, a pogledajte reakciju policije VIDEO

Nova pre 1 sat
Odbornik Kreni-promeni Aleksandar Jovanović: Grupa ljudi mi je otela telefon i pretukla me u Ćacilendu

Odbornik Kreni-promeni Aleksandar Jovanović: Grupa ljudi mi je otela telefon i pretukla me u Ćacilendu

NIN pre 1 sat
(VIDEO) Kreni-promeni objavio snimak postupanja policije nakon što je napadnut njihov odbornik

(VIDEO) Kreni-promeni objavio snimak postupanja policije nakon što je napadnut njihov odbornik

N1 Info pre 2 sata
Ko snima, dobije pesnicu: Batinaši „Ćacilenda” napali prvo odbornika, a onda i njegovog advokata

Ko snima, dobije pesnicu: Batinaši „Ćacilenda” napali prvo odbornika, a onda i njegovog advokata

Vreme pre 2 sata
Kreni-promeni: Naš odbornik napadnut u ‘Ćacilendu’

Kreni-promeni: Naš odbornik napadnut u ‘Ćacilendu’

Mašina pre 3 sata
Pretučeni odbornik Kreni-promeni: Napadnut i moj kolega dok smo identifikovali nasilnike, policajci samo spustili glave

Pretučeni odbornik Kreni-promeni: Napadnut i moj kolega dok smo identifikovali nasilnike, policajci samo spustili glave

Danas pre 3 sata
Odbornika Kreni-Promeni pretukla grupa ljudi iz Ćacilenda

Odbornika Kreni-Promeni pretukla grupa ljudi iz Ćacilenda

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Zelena radna mesta i čuvanje resursa: Nagrade za eko-preduzetnice

Zelena radna mesta i čuvanje resursa: Nagrade za eko-preduzetnice

RTS pre 4 minuta
Sjajne vesti za vozače! Jeftiniji i dizel i benzin: Ovo su nove cene goriva

Sjajne vesti za vozače! Jeftiniji i dizel i benzin: Ovo su nove cene goriva

Blic pre 4 minuta
Miloš Milanović, član IO Kompanije "Dunav osiguranje" i predsednik Skupštine UOS, otvorio Devete srpske dane osiguranja na…

Miloš Milanović, član IO Kompanije "Dunav osiguranje" i predsednik Skupštine UOS, otvorio Devete srpske dane osiguranja na Zlatiboru: Tržište osiguranja u Republici Srbiji sve razvijenije i snažnije

Blic pre 4 minuta
Nemački Bundestag odobrio budžet za 2026, izdaci za odbranu najveći od Hladnog rata

Nemački Bundestag odobrio budžet za 2026, izdaci za odbranu najveći od Hladnog rata

Blic pre 4 minuta
Sneg okovao put na Divčibarama Snežni pokrivač otežava saobraćaj širom zemlje: Vozačima se savetuje dodatni oprez (video)…

Sneg okovao put na Divčibarama Snežni pokrivač otežava saobraćaj širom zemlje: Vozačima se savetuje dodatni oprez (video)

Blic pre 3 minuta