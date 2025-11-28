Kreni-promeni: Pretučen odbornik Jovanović dok je snimao šatorsko naselje kod Skupštine

U saopštenju piše da je grupa koju je činilo desetak ljudi napala Jovanovića dok je snimao šatorsko naselje predstavnika vlasti.

Ispred ulaza u Dom Narodne skupštine pre dva dana je došlo do incidenta kada je grupa pristalica vladajuće koalicije koja boravi u šatorskom naselju nasrnula na poslanike opozicije koji su išli ka parlamentu. Opozicija je u više navrata tražila ukljanjanje šatora koji su od aprila postavljeni ispred Doma Narodne skupštine.