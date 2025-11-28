Obrušavaju se potporni zidovi i deo pristupne saobraćajnice kod naučnog kompleksa u Kragujevcu VIDEO

Nova pre 22 minuta  |  Autor: Sanja Radovanović
Obrušavaju se potporni zidovi i deo pristupne saobraćajnice kod naučnog kompleksa u Kragujevcu VIDEO

Ovog jutra došlo je do obrušavanja potpornih zidova i dela pristupne saobraćajnice kod kompleksa Centar izvrsnosti u Kragujevcu.

Kako javlja Glas Šumadije, obrušavanje je sve učestalije, a stabilnost terena i i dalje ugrožena, što izaziva nezadovoljstvo i zabrinutost građana. A post shared by Glas Šumadije (@glassumadije.rs) A post shared by Glas Šumadije (@glassumadije.rs) A post shared by Glas Šumadije (@glassumadije.rs) Centar izvrsnosti u Kragujevcu je naučni kompleks Univerziteta u Kragujevcu, čija je izgradnja počela 2015. i plan je bio da radovi budu završeni do kraja 2017, ali je
