Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Međugodišnja industrijska proizvodnja u Srbiji u oktobru manja za 2,3 odsto

Industrijska proizvodnja u Srbiji u oktobru ove godine bila je 2,3 odsto manja nego u istom mesec 2024. godine, saopštio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Ipak, u odnosu na prosek 2024. godine industrijska proizvodnja u oktobru bila je veća za 8,3 odsto, dok je industrijska proizvodnja u periodu januar-oktobar 2025. godine, u odnosu na isti period 2024. godine, bila veća za 2,1 odsto. Posmatrano po sektorima, u oktobru 2025. godine, u odnosu na oktobar 2024. godine, zabeležen je rast u rudarstvu od 5,9 odsto, pad prerađivačke industrije od 0,7 odsto, kao i pad sektora snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i
