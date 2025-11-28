Vrijednost građevinskih radova porasla za 11 posto

ZAGREB - Vrijednost izvršenih građevinskih radova koje su s vlastitim radnicima ostvarili poslovni subjekti s 20 i više zaposlenih u trećem je tromjesečju ove godine porasla za 11 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok je vrijednost novih narudžbi veća za 22 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Građevinski radovi u trećem kvartalu ove godine ukupno su bili vrijedni 1,9 milijardi eura, od čega se 1,3 milijarde eura odnosi na radove izvedene s vlastitim radnicima, a 609,7 milijuna eura na radove s podizvođačima. Vrijednost novih narudžbi u trećem tromjesečju iznosila je 1,65 milijardi eura, od čega se 987 milijuna eura odnosi na zgrade, a 660,2 milijuna na ostale građevine. Gledajući samo radove obavljene s vlastitim radnicima, 64 posto izvedeno je na