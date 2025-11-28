Uhapšena socijalna radnica iz Čačka: Za osam godina ukrala više od pet miliona dinara

Zaposlena u Centru za socijalni rad u Čačku uhapšena je zbog sumnje da je zloupotrebila službeni položaj i tom prilikom nezakonito prisvojila više od pet miliona dinara.

Kako je saopštio MUP, uhapšena je 66-godišnja S.R. iz Čačka, i to po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu. Sumnja se da je ona, u periodu od 2015. do 2023. godine, podizala novac sa tekućih računa većeg broja korisnika socijalne pomoći na osnovu ovlašćenja za isplatu naknada za socijalnu pomoć, koje je sama načinila, tako da što je lažno navela da su je korisnici socijalne pomoći ovlastili za to. Ona je ovako, kako se