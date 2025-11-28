Epicentar: Šta znači visok IQ i da li se pamćenje može trenirati?

Kakve ljude okuplja Mensa i šta je logička inteligencija, šta znači visok koeficijent inteligencije i da li se veština pamćenja uči i trenira, koliko je Kragujevčana u srpskoj Mensi, u Epicentru govori Kragujevčanin Boris Projović, predsednik Mense u Srbiji. *Preuzimanje teksta ili dela teksta dozvoljeno je samo uz navođenje izvora. Fotografije, audio i video materijal, kao i njihovi delovi (skrinšot i sl.), ukoliko nije drugačije označeno, su vlasništvo PD Radio