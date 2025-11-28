Epicentar: Šta znači visok IQ i da li se pamćenje može trenirati?

RTK pre 10 minuta
Epicentar: Šta znači visok IQ i da li se pamćenje može trenirati?
Kakve ljude okuplja Mensa i šta je logička inteligencija, šta znači visok koeficijent inteligencije i da li se veština pamćenja uči i trenira, koliko je Kragujevčana u srpskoj Mensi, u Epicentru govori Kragujevčanin Boris Projović, predsednik Mense u Srbiji. *Preuzimanje teksta ili dela teksta dozvoljeno je samo uz navođenje izvora. Fotografije, audio i video materijal, kao i njihovi delovi (skrinšot i sl.), ukoliko nije drugačije označeno, su vlasništvo PD Radio
Otvori na rtk.co.rs

RTK »

Vučić: Razgovaraću danas sa Orbanom o NIS-u

Vučić: Razgovaraću danas sa Orbanom o NIS-u

RTK pre 10 sati
Razgovara se o mogućnosti da MOL kupi udeo u NIS-u

Razgovara se o mogućnosti da MOL kupi udeo u NIS-u

RTK pre 11 sati
Svi putevi u Kragujevcu prohodni – službe spremne za nove padavine

Svi putevi u Kragujevcu prohodni – službe spremne za nove padavine

RTK pre 6 sati
Kragujevačka policija uhapsila muškarca zbog krađe u crkvama

Kragujevačka policija uhapsila muškarca zbog krađe u crkvama

RTK pre 8 sati
Kragujevčani napadaju prvi trofej

Kragujevčani napadaju prvi trofej

RTK pre 9 sati
RTK »

Regioni, najnovije vesti »

Epicentar: Šta znači visok IQ i da li se pamćenje može trenirati?

Epicentar: Šta znači visok IQ i da li se pamćenje može trenirati?

RTK pre 10 minuta
Ovo je jedna od načistijih i najuređenijih opština na istoku Srbije: Tokom ove godine posađeno preko 30.000 cvetnica u Kladovu…

Ovo je jedna od načistijih i najuređenijih opština na istoku Srbije: Tokom ove godine posađeno preko 30.000 cvetnica u Kladovu (foto)

Kurir pre 5 minuta
Radnički završio učešće u plej-ofu za Ligu šampiona

Radnički završio učešće u plej-ofu za Ligu šampiona

RTK pre 40 minuta
Radnički bez plasmana u Ligu šampiona

Radnički bez plasmana u Ligu šampiona

RTK pre 50 minuta
(Video) Grtalica ostala zaglavljena u snegu, sletela sa puta punog snega na putu kod Osečine

(Video) Grtalica ostala zaglavljena u snegu, sletela sa puta punog snega na putu kod Osečine

Blic pre 1 sat