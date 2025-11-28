MUP: Uhapšena službenica osumnjičena da je nezakonito podizala novac korisnika socijalne pomoći

RTS pre 1 sat
MUP: Uhapšena službenica osumnjičena da je nezakonito podizala novac korisnika socijalne pomoći

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su S. R. (1959) iz Čačka, koja se sumnjiči da je višegodišnjom zloupotrebom službenog položaja u Centru za socijalni rad grada Čačka, nezakonito prisvojila više od 5,3 miliona dinara.

Sumnja se da je S. R, u periodu od 2015. do 2023. godine, podizala novac sa tekućih računa većeg broja korisnika socijalne pomoći na osnovu ovlašćenja za isplatu naknada za socijalnu pomoć koje je sama sačinila unoseći neistinite podatke da su je korisnici socijalne pomoći za to ovlastili, saopštio je MUP. Kako se navodi u saoštenju, na ovaj način je, kako se sumnja, protivpravno prisvojila oko 5.355.817 dinara i oštetila veći broj korisnika socijalne pomoći za
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Uhapšena socijalna radnica iz Čačka: Za osam godina ukrala više od pet miliona dinara

Uhapšena socijalna radnica iz Čačka: Za osam godina ukrala više od pet miliona dinara

Radio 021 pre 1 sat
Uhapšena službenica Centra za socijalni rad u Čačku, zloupotrebila službeni položaj

Uhapšena službenica Centra za socijalni rad u Čačku, zloupotrebila službeni položaj

RTV pre 10 minuta
Osam godina krala socijalnu pomoć: Uhapšena u Čačku zbog prisvajanja više od 5,3 miliona dinara

Osam godina krala socijalnu pomoć: Uhapšena u Čačku zbog prisvajanja više od 5,3 miliona dinara

N1 Info pre 2 sata
Uhapšena službenica Centra za socijalni rad iz Čačka: Ukrala više od 5,3 miliona dinara od socijalnih slučajeva

Uhapšena službenica Centra za socijalni rad iz Čačka: Ukrala više od 5,3 miliona dinara od socijalnih slučajeva

Nova pre 1 sat
Skandal: Radnica Centra za socijalni rad u Čačku skidala novac sa računa najsiromašnijih, ukrala više od 5 miliona

Skandal: Radnica Centra za socijalni rad u Čačku skidala novac sa računa najsiromašnijih, ukrala više od 5 miliona

Blic pre 1 sat
Zaposlena u Centru za socijalni rad u Čačku osumnjičena da je prisvojila milione sa računa korisnika pomoći

Zaposlena u Centru za socijalni rad u Čačku osumnjičena da je prisvojila milione sa računa korisnika pomoći

Morava info pre 1 sat
Zloupotreba pri isplati socijalne pomoći: Osumnjičena da je prisvojila oko 5,3 miliona dinara

Zloupotreba pri isplati socijalne pomoći: Osumnjičena da je prisvojila oko 5,3 miliona dinara

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPkorupcijazloupotreba službenog položajaKraljevo

Regioni, najnovije vesti »

Ko izveštava o studentskim protestima ne dobija sredstva: Projekti na lokalu uglavnom režimskim medijima

Ko izveštava o studentskim protestima ne dobija sredstva: Projekti na lokalu uglavnom režimskim medijima

Glas Zaječara pre 0 minuta
Jedna osoba stradala u saobraćajnoj nezgodi u Jovanovcu

Jedna osoba stradala u saobraćajnoj nezgodi u Jovanovcu

RTK pre 0 minuta
Pronađeno oružje koje je ukradeno iz PS Doljevac Uhapšen mladić (29) iz Niša, njegov rođak stradao od metka iz pištolja koji…

Pronađeno oružje koje je ukradeno iz PS Doljevac Uhapšen mladić (29) iz Niša, njegov rođak stradao od metka iz pištolja koji je nestao iz policije

Blic pre 0 minuta
Tradicionalni 60. Sajam knjiga: Događaj koji izaziva interesovanje posetilaca

Tradicionalni 60. Sajam knjiga: Događaj koji izaziva interesovanje posetilaca

Niške vesti pre 0 minuta
Obrušio se potporni zid i deo puta kod Centra izvrsnosti u Kragujevcu

Obrušio se potporni zid i deo puta kod Centra izvrsnosti u Kragujevcu

NIN pre 0 minuta