Nikola Rokvić se oglasio povodom dočeka Željka Obradovića na aerodromu! Napisao 3 reči koje odzvanjaju

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Nikola Rokvić se oglasio povodom dočeka Željka Obradovića na aerodromu! Napisao 3 reči koje odzvanjaju

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović imao je nezapamćen doček na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu večeras.

Nakon podnete ostavke na mesto trenera tog kluba, veliki broj navijača Partizana se večeras okupio na aerdromu kako ga dočekali i ubedili da povuče ostavku i nastavi svoju misiju u Humskoj. Obradović se uz pomoć obezbeđenja probio kroz masu navijača a emotivna scena obišla je društvene mreže.. Snimak je podelio i pevač Nikola Rokvić koji je dobar prijatelj sa Obradovićem te je na storiju uz snimak napisao kratko: - Legenda, dragi prijatelj - stajalo je u njegovoj
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Željko Obradović sleteo u Beograd, jedva prošao kroz masu navijača Partizana

(VIDEO) Željko Obradović sleteo u Beograd, jedva prošao kroz masu navijača Partizana

Danas pre 1 sat
KK Partizan i Željko Obradović: Doček navijača na aerodromu i molba da ostane

KK Partizan i Željko Obradović: Doček navijača na aerodromu i molba da ostane

Danas pre 6 sati
Kapiten Partizana se javno obratio Željku Obradoviću

Kapiten Partizana se javno obratio Željku Obradoviću

Danas pre 6 sati
Ludnica: Let Željka Obradovića iz Atine u Beograd najpraćeniji na svetu

Ludnica: Let Željka Obradovića iz Atine u Beograd najpraćeniji na svetu

Danas pre 7 sati
Legenda Crvene zvezde na dočeku Željku Obradoviću (FOTO)

Legenda Crvene zvezde na dočeku Željku Obradoviću (FOTO)

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanŽeljko ObradovićNikola TeslaAerodrom Nikola TeslaAerodromTeslanikola rokvicOstavkaTrener

Sport, najnovije vesti »

Vladan Milojević nakon nove pobede Crvene zvezde u Evropi: Ne znam više šta su crveni kartoni, šta penali

Vladan Milojević nakon nove pobede Crvene zvezde u Evropi: Ne znam više šta su crveni kartoni, šta penali

Danas pre 47 minuta
Elšnik o crvenom: "Više je za narandžasti karton" VIDEO

Elšnik o crvenom: "Više je za narandžasti karton" VIDEO

B92 pre 47 minuta
Milenković strelac u pobedi Notingem Foresta protiv Malmea u Ligi Evrope

Milenković strelac u pobedi Notingem Foresta protiv Malmea u Ligi Evrope

Politika pre 27 minuta
(VIDEO) Željko Obradović sleteo u Beograd, jedva prošao kroz masu navijača Partizana

(VIDEO) Željko Obradović sleteo u Beograd, jedva prošao kroz masu navijača Partizana

Danas pre 1 sat
(FOTO) Novak Đoković na odmoru stigao do mesta na kojem ga niko nije očekivao

(FOTO) Novak Đoković na odmoru stigao do mesta na kojem ga niko nije očekivao

Danas pre 1 sat