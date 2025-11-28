Nikola Rokvić se oglasio povodom dočeka Željka Obradovića na aerodromu! Napisao 3 reči koje odzvanjaju

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović imao je nezapamćen doček na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu večeras.

Nakon podnete ostavke na mesto trenera tog kluba, veliki broj navijača Partizana se večeras okupio na aerdromu kako ga dočekali i ubedili da povuče ostavku i nastavi svoju misiju u Humskoj. Obradović se uz pomoć obezbeđenja probio kroz masu navijača a emotivna scena obišla je društvene mreže.. Snimak je podelio i pevač Nikola Rokvić koji je dobar prijatelj sa Obradovićem te je na storiju uz snimak napisao kratko: - Legenda, dragi prijatelj - stajalo je u njegovoj