PREDSTAVLJENI REZULTATI PROJEKTA “PRIRODNIM MERAMA ZA EKOLOŠKI GRADAC” – “MODEL ZA OČUVANJE PRIRODE I ODRŽIVI RAZVOJ ŠIROM SRBIJE”

Na završnoj konferenciji projekta „Prirodnim merama za ekološki Gradac“ predstavljeni su rezultati višemesečnog rada na unapređenju i zaštiti klisure reke Gradac – jednog od najvrednijih prirodnih dobara Valjeva.

Projekat je sprovelo Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“ uz finansijsku podršku Švedske, kroz inicijativu „EU za Zelenu agendu u Srbiji“. Ovu inicijativu, uz tehničku i finansijsku podršku EU i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u saradnji sa Švedskom i Evropskom investicionom bankom, uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile Vlade Švedske, odnosno Švedske agencije za