PREDSTAVLJENI REZULTATI PROJEKTA “PRIRODNIM MERAMA ZA EKOLOŠKI GRADAC” – “MODEL ZA OČUVANJE PRIRODE I ODRŽIVI RAZVOJ ŠIROM SRBIJE”

Valjevska posla pre 47 minuta
PREDSTAVLJENI REZULTATI PROJEKTA “PRIRODNIM MERAMA ZA EKOLOŠKI GRADAC” – “MODEL ZA OČUVANJE PRIRODE I ODRŽIVI RAZVOJ ŠIROM…

Na završnoj konferenciji projekta „Prirodnim merama za ekološki Gradac“ predstavljeni su rezultati višemesečnog rada na unapređenju i zaštiti klisure reke Gradac – jednog od najvrednijih prirodnih dobara Valjeva.

Projekat je sprovelo Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“ uz finansijsku podršku Švedske, kroz inicijativu „EU za Zelenu agendu u Srbiji“. Ovu inicijativu, uz tehničku i finansijsku podršku EU i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u saradnji sa Švedskom i Evropskom investicionom bankom, uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile Vlade Švedske, odnosno Švedske agencije za
Otvori na valjevskaposla.info

Pročitajte još

LOKALNI ODGOVOR: INVESTITORI ILI GRAĐANI, SADA SE ODLUČUJE!

LOKALNI ODGOVOR: INVESTITORI ILI GRAĐANI, SADA SE ODLUČUJE!

Valjevska posla pre 14 sati
PRIVREMENI REŽIM SAOBRAĆAJA ZBOG IZGRADNJE GASOVODNE MREŽE

PRIVREMENI REŽIM SAOBRAĆAJA ZBOG IZGRADNJE GASOVODNE MREŽE

Valjevska posla pre 15 sati
KONCERTNI CIKLUS UČENIKA SMŠ “ŽIVORAD GRBIĆ” U MODERNOJ GALERIJI – “KAD MLADOST ZAZVUČI…”

KONCERTNI CIKLUS UČENIKA SMŠ “ŽIVORAD GRBIĆ” U MODERNOJ GALERIJI – “KAD MLADOST ZAZVUČI…”

Valjevska posla pre 15 sati
Koncerti učenika “Kad mladost zazvuči…”

Koncerti učenika “Kad mladost zazvuči…”

ObjektiVa pre 20 sati
JKP “VODOVOD VALJEVO” OBAVEŠTENJE ZA POTOŠAČE

JKP “VODOVOD VALJEVO” OBAVEŠTENJE ZA POTOŠAČE

Valjevska posla pre 2 dana
Privreda Severnobanatskog okruga oseća posledice turbulencija na evropskom i globalnom tržištu

Privreda Severnobanatskog okruga oseća posledice turbulencija na evropskom i globalnom tržištu

RTV pre 1 dan
Sada se odlučuje – investitori ili građani

Sada se odlučuje – investitori ili građani

ObjektiVa pre 1 dan

Ključne reči

EUŠvedskaValjevoSrbijavode

Regioni, najnovije vesti »

PREDSTAVLJENI REZULTATI PROJEKTA “PRIRODNIM MERAMA ZA EKOLOŠKI GRADAC” – “MODEL ZA OČUVANJE PRIRODE I ODRŽIVI RAZVOJ ŠIROM…

PREDSTAVLJENI REZULTATI PROJEKTA “PRIRODNIM MERAMA ZA EKOLOŠKI GRADAC” – “MODEL ZA OČUVANJE PRIRODE I ODRŽIVI RAZVOJ ŠIROM SRBIJE”

Valjevska posla pre 47 minuta
Skupština grada danas o budžetu za 2026. godinu

Skupština grada danas o budžetu za 2026. godinu

RTK pre 47 minuta
Cvijićeve naučne ekskurzije Izložba u Muzeju Jadra u Loznici (foto)

Cvijićeve naučne ekskurzije Izložba u Muzeju Jadra u Loznici (foto)

Kurir pre 22 minuta
Epicentar: Šta znači visok IQ i da li se pamćenje može trenirati?

Epicentar: Šta znači visok IQ i da li se pamćenje može trenirati?

RTK pre 1 sat
Mozaik: Koliko je Kragujevčana članova Mense?

Mozaik: Koliko je Kragujevčana članova Mense?

RTK pre 1 sat