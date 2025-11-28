Napad na Zelenskog? Policija upala u kuću šefa kabineta ukrajinskog predsednika

Večernje novosti pre 31 minuta
Napad na Zelenskog? Policija upala u kuću šefa kabineta ukrajinskog predsednika

UKRAJINSKE vlasti za borbu protiv korupcije izvršile su jutros pretres u kući Andrija Jermaka, šefa kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, prenosi Ukrajinska pravda.

Foto Tanjug/AP/Efrem Lukatsky Prema snimcima ukrajinskog sajta, oko 10 službenika Nacionalnog biroa za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) i Specijalizovanog antikorupcijskog tužilaštva (SAPO) ušlo je u deo Kijeva gde se nalaze vladine zgrade. Više detalja trenutno nije poznato. Podsetimo, mediji su ranije pisali da je Jermak konsolidovao je neviđen nivo moći unutar ukrajinske vlade i ima uticaj u parlamentu, vladi i ključnim državnim institucijama. Jermakov
