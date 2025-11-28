Preminula pripadnica Nacionalne garde ranjena kod Bele kuće

Vreme pre 19 minuta
Preminula pripadnica Nacionalne garde ranjena kod Bele kuće

Predsednik Tramp potvrdio smrt Sare Bekstrom, dok se narednik Endru Volf nalazi u kritičnom stanju nakon oružanog napada u centru grada

Sara Bekstrom, pripadnica Nacionalne garde Zapadne Virdžinije, ranjena u pucnjavi nedaleko od Bele kuće, preminula je od zadobijenih povreda, saopštio je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp. Drugi gardista koji je ranjen u napadu pre dva dana se nalazi u kritičnom stanju. Dvadesetogodišnja Sara Bekstrom, koja je stupila u službu u junu 2023. i bila deo 863. čete vojne policije, preminula je u bolnici, objavio je NBC. Predsednik SAD Donald Tramp ju
