Preminula pripadnica Nacionalne garde ranjena kod Bele kuće

Predsednik Tramp potvrdio smrt Sare Bekstrom, dok se narednik Endru Volf nalazi u kritičnom stanju nakon oružanog napada u centru grada

Sara Bekstrom, pripadnica Nacionalne garde Zapadne Virdžinije, ranjena u pucnjavi nedaleko od Bele kuće, preminula je od zadobijenih povreda, saopštio je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp. Drugi gardista koji je ranjen u napadu pre dva dana se nalazi u kritičnom stanju. Dvadesetogodišnja Sara Bekstrom, koja je stupila u službu u junu 2023. i bila deo 863. čete vojne policije, preminula je u bolnici, objavio je NBC. Predsednik SAD Donald Tramp ju