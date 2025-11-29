Da li se stari scenario ponavlja? Kina ponovo dublje tone u krizu nekretnina

Kinesko tržište nekretnina je ponovo pod velikim pritiskom. Uprkos vladinim intervencijama i reformama, cene i prodaja stanova padaju više od dve godine zaredom, a stručnjaci upozoravaju da se oporavak ne očekuje pre 2028. godine. Ovo ozbiljno opterećuje drugu najveću svetsku ekonomiju.

Pre godinu dana, analitičar švajcarskog bankarskog giganta UBS, Džon Lam, govorio je sa dozom optimizma: tvrdio je da je kinesko tržište nekretnina, nakon globalne panike izazvane kolapsom građevinskog giganta Evergrande , na putu stabilizacije i da bi cene mogle da se stabilizuju do kraja 2025. Danas je taj optimizam nestao, i to ne samo kod njega, već i kod većine analitičara. Najnoviji izveštaj UBS-a iz novembra, koji je Handelsblat imao uvid, predviđa da će pad