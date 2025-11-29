Pada sneg u Beogradu! Zabelela se prestonica (video)

Pada sneg u Beogradu! Zabelela se prestonica (video)

Najavljeni sneg već je počeo da pada u pojedinim delovima Srbije, a prve pahulje zabeležene su i u Beogradu.

Stanovnici prestonice mogu videti kako sneg veje u različitim delovima grada, a posebno slikovite scene stižu iz Košutnjaka, gde video snimci pokazuju pahulje kako prekrivaju staze i drveće. Podsetimo, u mestu Katrići, na putnom pravcu između Gornjeg Milanovca i Čačka, sneg već nekoliko sati pada bez prestanka, stvarajući snežni pokrivač koji je mestimično dostigao visinu i do 10 centimetara.
