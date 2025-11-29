Uživo: Rusi urnišu Kijev, trešte eksplozije! Gori naftno postrojenje kod Krasnodara

Rat u Ukrajini – 1.375. dan

Tokom noći su eksplozije odjekivale glavnom gradom Ukrajine. Ukrajinske vlasti saopštile su da je u noćašnjim vazdušnim napadima na Kijev jedna osoba poginula, a da je 11 povređeno. Ruske vlasti saopštile su da su ukrajinske snage tokom noći napale više ruskih oblasti, a da je zbog vazdušnog napada izbio požar u naftnom postrojenju u Krasnodarskom kraju. BLOG UŽIVO Zelenski najavio da sutra uvodi nove sankcije protiv Rusije Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski