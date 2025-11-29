Uživo: Rusi urnišu Kijev, trešte eksplozije! Gori naftno postrojenje kod Krasnodara

Alo pre 37 minuta
Uživo: Rusi urnišu Kijev, trešte eksplozije! Gori naftno postrojenje kod Krasnodara

Rat u Ukrajini – 1.375. dan

Tokom noći su eksplozije odjekivale glavnom gradom Ukrajine. Ukrajinske vlasti saopštile su da je u noćašnjim vazdušnim napadima na Kijev jedna osoba poginula, a da je 11 povređeno. Ruske vlasti saopštile su da su ukrajinske snage tokom noći napale više ruskih oblasti, a da je zbog vazdušnog napada izbio požar u naftnom postrojenju u Krasnodarskom kraju. BLOG UŽIVO Zelenski najavio da sutra uvodi nove sankcije protiv Rusije Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Zelenski pristao na mirovni plan? Zelenski: Dogovor o kraju rata u narednim danima

Zelenski pristao na mirovni plan? Zelenski: Dogovor o kraju rata u narednim danima

Alo pre 36 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski najavio da sutra uvodi nove sankcije protiv Rusije

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski najavio da sutra uvodi nove sankcije protiv Rusije

RTV pre 52 minuta
"Finalni koraci ka miru" hitno se oglasio Zelenski

"Finalni koraci ka miru" hitno se oglasio Zelenski

Večernje novosti pre 1 sat
Zelenski pristao na mirovni plan? Moguće postići dogovor sa SAD o okončanju rata u narednih nekoliko dana (video)

Zelenski pristao na mirovni plan? Moguće postići dogovor sa SAD o okončanju rata u narednih nekoliko dana (video)

Kurir pre 2 sata
Zelenski: Ažuriramo odbrambeni plan; Kremlj: Evropa koči pregovore

Zelenski: Ažuriramo odbrambeni plan; Kremlj: Evropa koči pregovore

RTS pre 3 sata
Zelenski pristao? VIDEO

Zelenski pristao? VIDEO

B92 pre 2 sata
Ukrajina udarila dronovima! Pogođen centar za servisiranje ruskih strateških bombardera Tu-95MS! Gori i Tuapse! (foto/video)

Ukrajina udarila dronovima! Pogođen centar za servisiranje ruskih strateških bombardera Tu-95MS! Gori i Tuapse! (foto/video)

Kurir pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaKijevKrasnodarpožarVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Rusija i Amerika skovale tajni plan?! Ovo je "nož u leđa" Ukrajini: Evropi šok informacije dojavili obaveštajci, a sve se vrti…

Rusija i Amerika skovale tajni plan?! Ovo je "nož u leđa" Ukrajini: Evropi šok informacije dojavili obaveštajci, a sve se vrti oko jedne stvari

Blic pre 6 minuta
U Izraelu skup za povratak tela dva poslednja taoca iz Pojasa Gaze

U Izraelu skup za povratak tela dva poslednja taoca iz Pojasa Gaze

Danas pre 22 minuta
"Započinjemo kopnene operacije" Tramp zapretio, rat na pomolu, oglasila se vlada: "Ovo je kolonijalistička pretnja"

"Započinjemo kopnene operacije" Tramp zapretio, rat na pomolu, oglasila se vlada: "Ovo je kolonijalistička pretnja"

Blic pre 17 minuta
"Talentovan pregovarač" Ko je Rustem Umerov, novi šef ukrajinske delegacije za pregovore o miru: Ovo mu je ključna prednost u…

"Talentovan pregovarač" Ko je Rustem Umerov, novi šef ukrajinske delegacije za pregovore o miru: Ovo mu je ključna prednost u odnosu na Jermaka

Blic pre 37 minuta
Ciklon Ditva na Šri Lanki odne 132 života, a 176 se vodi kao nestalo

Ciklon Ditva na Šri Lanki odne 132 života, a 176 se vodi kao nestalo

Danas pre 1 sat