Petričić: Ideja da se napravi ćacilend je bolesna

Beta pre 44 minuta

Karikaturista Dušan Petričić izjavio je da je "bolesna sama ideja da se napravi nešto kao što je ćacilend", i da misli "da ništa strašnije u istoriji ovog našeg naroda nije bilo".

"Veliki je poraz u svakom pogledu što smo to dozvolili, da bi ideolog svega toga ubeđivao da su u toj kriminalnoj naseobini studenti koji žele da uče - ne znam koga, jer nas ne može da ubedi. Mislim da ne može ni ljude iz Evropske unije ili Amerike da ubedi, oni jako dobro znaju sve šta on radi, a ne može ni sebe da ubedi, jer i on jako dobro zna šta je to", rekao je Petričić u intervju za list Danas.

On je istakao da je to "priča namenjena onom malom, uskom segmentu neprosvećenih ljudi kojima to može tako da predstavi".

Istakao je da "hoće da veruje da će i ta sramota sa ćacilendom proći, ne može zlotvor u nedogled da bazira svoju vlast na kriminalcima", te dodao: "To je ipak protivprirodni blud".

"Tražimo izbore, i ja se pitam da li smo normalni? Sa ovim kriminalcima na vlasti i ovom poremećenom osobom koja sve konce i pare drži u svojim rukama, besmislena je svaka pomisao na izbore. Prvo uklanjanje sa vlasti - na bilo koji način - pa onda ozbiljan rad na pripremi izbora", rekao je Petričić.

Kako je upozorio, "dok god je ovaj prevarant, lažov i šibicar prisutan na javnoj sceni, šanse za promene su NULA".

(Beta, 29.11.2025)

