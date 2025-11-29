Sunčevo zračenje prizemljilo hiljade "Erbasovih" aviona: "Ovo je vrlo neobično"

Hiljade aviona Erbas A320 porodice prizemljene su zbog problema sa računarima za kontrolu leta izazvanih sunčevim zračenjem Problem je uzrokovao kašnjenja i otkazivanja letova, a rešenje uključuje softversku nadogradnju ili zamenom računara Hiljade aviona kompanije Erbas prizemljene su širom sveta nakon što je otkriveno da intenzivno sunčevo zračenje može ometati rad računara za kontrolu leta, što je izazvalo kašnjenja i otkazivanja letova na globalnom nivou. Kako