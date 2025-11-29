Otkazani letovi zbog kvara na 340 aviona: Japanska ANA u velikom problemu

Najveća japanska avio kompanija Ol Nipon ervejs (ANA) saopštila je danas da je otkazala 65 svojih domaćih letova zbog problema sa softverom kojim je pogođeno na hiljade aviona Erbasa širom sveta.

Popravka softvera potrebna je za 34 aviona, a očekuje se da će otkazivanja letova uticati na oko 9.400 putnika koji koriste aerodrom Haneda u Tokiju, kao i na one u Totoriju, Sagi i drugim prefekturama, saopštila je ANA, prenosi danas Kjodo. Druga velika japanska avio kompanija, Japan erlajns, saopštila je da njegova flota aviona nije pogođena problemima sa softverom. Erbas je ranije saopštio da je otkrio da intenzivno sunčevo zračenje može da ošteti podatke koji