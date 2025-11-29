Crvena zvezda u problemu, Arnautović ozbiljnije povređen! Evo do kada će crveno-beli morati bez iskusnog napadača

Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović nije uspeo da završi meč protiv FCSB-a i morao je da napusti teren u 85. minutu.

Kasnijim pregledima utvrđeno je da je povreda koju je Arnautović zadobio ozbiljnije prirode i pred njim je period oporavka od četiri nedelje, kako je saopštio klub. Bilo je očigledno da austrijski reprezentativac hramlje kada je prišao novinarima da potpiše dres, a poznato je i da je prethodnih nedelja već bio podložan zdravstvenim problemima. Sada je potvrđeno da je u pitanju ozbiljnija povreda, kao i da će Arnautović zbog toga odsustvovati određeni period.