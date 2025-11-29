Radnički stao na korak do finala

Glas Šumadije pre 1 sat  |  Jovanka Nikolić
Radnički stao na korak do finala

Vaterpolisti Radničkog nisu uspeli da se plasiraju u finale Kupa Srbije, pošto su u izuzetno uzbudljivom i neizvesnom polufinalu poraženi od Novog Beograda, rezultatom 10:9. „Finale pre finala“ opravdalo je taj epitet.

Imaju za čime da žale Šumadinci. U većem delu meča stizali su zaostatak, propustili veliki broj izglednih prilika i na kraju morali da pruže ruku protivniku. Kragujevčani su jedino vođstvo imali na startu pogotkom Petra Jakšića, ali je Novi Beograd uzvratio serijom 3:0, u kojoj su za potpuni preokret pogađali Miloš Ćuk, Vasilije Martinović i Stefan Pješivac. Tek u finišu uvodne deonice Radnički je počeo da koristi svoje šanse i stigao do poravnanja, pogocima Borisa
