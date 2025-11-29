Katastrofalne poplave u Šri lanki: Raste brpj žrtava, u toku opsežne spasilačke operacije (video)

Broj žrtava katastrofalnih poplava koje su pogodile Šri Lanku porastao je na 69, dok se još 34 osobe vode kao nestale.

Spasilačke ekipe su se u petak borile sa porastom nivoa vode kako bi spasile stotine zarobljenih ljudi, a obilne kiše izazvane ciklonom Ditva primorale su više od 18.000 stanovnika da se evakuišu u privremena skloništa, piše Gardijan. U toku su opsežne spasilačke operacije u kojima učestvuju helikopteri i brodovi mornarice, a spasioci izvlače ljude sa krovova, krošnji drveća i sela koja su potpuno odsečena bujičnim poplavama. Centar za upravljanje katastrofama