Sve spremno za napad: Američki vojni avioni neprestano patroliraju vazdušnim prostorom kod Venecuele

Američki vojni avioni gotovo stalno patroliraju vazdušnim prostorom u blizini Venecuele, piše Vašington post Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je danas da vazdušni prostor iznad i blizu Venecuele treba smatrati "potpuno zatvorenim", usred rastućeg sukoba sa predsedikom te zemlje Nikolasom Madurom. "Svim avio-kompanijama, pilotima, trgovcima drogom i ljudima, molim vas da vazdušni prostor iznad i oko Venecuele smatrane potpuno