Sve spremno za napad: Američki vojni avioni neprestano patroliraju vazdušnim prostorom kod Venecuele

Kurir pre 3 sata  |  Vašington post.
Sve spremno za napad: Američki vojni avioni neprestano patroliraju vazdušnim prostorom kod Venecuele
Američki vojni avioni gotovo stalno patroliraju vazdušnim prostorom u blizini Venecuele, piše Vašington post Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je danas da vazdušni prostor iznad i blizu Venecuele treba smatrati "potpuno zatvorenim", usred rastućeg sukoba sa predsedikom te zemlje Nikolasom Madurom. "Svim avio-kompanijama, pilotima, trgovcima drogom i ljudima, molim vas da vazdušni prostor iznad i oko Venecuele smatrane potpuno
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Trampu stigao odgovor

Trampu stigao odgovor

B92 pre 16 minuta
Tramp: Vazdušni prostor iznad i blizu Venecuele treba smatrati potpuno zatvorenim

Tramp: Vazdušni prostor iznad i blizu Venecuele treba smatrati potpuno zatvorenim

Nedeljnik pre 1 sat
Tramp: Vazdušni prostor Venecuele treba smatrati potpuno zatvorenim

Tramp: Vazdušni prostor Venecuele treba smatrati potpuno zatvorenim

Nova pre 1 sat
Tramp: Vazdušni prostor iznad i oko Venecuele biće u potpunosti zatvoren

Tramp: Vazdušni prostor iznad i oko Venecuele biće u potpunosti zatvoren

Politika pre 1 sat
Američki avioni patroliraju vazdušnim prostorom blizu Venecuele

Američki avioni patroliraju vazdušnim prostorom blizu Venecuele

Politika pre 3 sata
Mediji: Američki avioni patroliraju vazdušnim prostorom blizu Venecuele

Mediji: Američki avioni patroliraju vazdušnim prostorom blizu Venecuele

Sputnik pre 3 sata
Tenzije na vrhuncu: Američki avioni patroliraju vazdušnim prostorom blizu Venecuele

Tenzije na vrhuncu: Američki avioni patroliraju vazdušnim prostorom blizu Venecuele

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonVenecuelaDonald Trampsad

Svet, najnovije vesti »

Ciklon Ditva na Šri Lanki odne 132 života, a 176 se vodi kao nestalo

Ciklon Ditva na Šri Lanki odne 132 života, a 176 se vodi kao nestalo

Danas pre 1 minut
Granatiran Kijev, dvoje mrtvih

Granatiran Kijev, dvoje mrtvih

Danas pre 51 minuta
„Reč je o biznisu ne o miru“: Vol Strit Žurnal do detalja iznosi kako su Trampovi i Putinovi ljudi kovali plan za Ukrajinu…

„Reč je o biznisu ne o miru“: Vol Strit Žurnal do detalja iznosi kako su Trampovi i Putinovi ljudi kovali plan za Ukrajinu

Danas pre 41 minuta
Totalni haos, događaj prekinut! Napadnut Žordan Bardela: Napadač mu razbio jaje o glavu, policija intervenisala

Totalni haos, događaj prekinut! Napadnut Žordan Bardela: Napadač mu razbio jaje o glavu, policija intervenisala

Blic pre 1 sat
"Bio mi je prijatelj..." Jermak posle ostavke progovorio o Zelenskom: "Bez obzira na pritisak, neće potpisati..."

"Bio mi je prijatelj..." Jermak posle ostavke progovorio o Zelenskom: "Bez obzira na pritisak, neće potpisati..."

Blic pre 20 minuta