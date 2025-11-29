Mediji: Američki avioni patroliraju vazdušnim prostorom blizu Venecuele, oglasio se Karakas

Američki vojni avioni navodno gotovo neprestano patroliraju međunarodnim vazdušnim prostorom u blizini Venecuele, izjavio je danas za „Vašington post“ neimenovani američki zvaničnik.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je ranije danas da je vazdušni prostor Venecuele u potpunosti zatvoren nakon što je obećao da će kopneni napadi SAD vrlo uskoro početi, prenosi „San“. Na svojoj društvenoj mreži, Tramp je poručio svim avio-kompanijama, pilotima, dilerima droge i trgovcima ljudima, da imaju u vidu da je vazdušni prostor iznad i oko Venecuele u potpunosti zatvoren. Tramp je u četvrtak obećao da će pojačati vojne akcije