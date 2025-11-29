Ukrajina udarila dronovima! Pogođen centar za servisiranje ruskih strateških bombardera Tu-95MS! Gori i Tuapse! (foto/video)

Ukrajinske odbrambene snage izvele su tokom noći 29. novembra seriju koordinisanih napada dronovima i površinskim sredstvima, gađajući kritičnu vojnu i energetsku infrastrukturu duboko na teritoriji Rusije, uključujući i postrojenje koje učestvuje u modernizaciji ruske flote strateških bombardera.

Prema podacima Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, ukrajinske snagepogodile su više visokovrednih vojnih i ekonomskih ciljeva, uključujući Taganroški vazduhoplovni naučno-tehnički kompleks (TANTK) u Rostovskoj oblasti - ključni vazduhoplovni pogon koji servisira bombardere Tu-95MS i avione za rano upozoravanje A-50. Napad je navodno izazvao požar u radionici namenjenoj popravci bombardera Tu-95, jednog od glavnih ruskih platformi za dalekometne strateške napade.