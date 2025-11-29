Ukrajina udarila dronovima! Pogođen centar za servisiranje ruskih strateških bombardera Tu-95MS! Gori i Tuapse! (foto/video)

Kurir pre 3 sata  |  United24media/Preneo: V.M.)
Ukrajina udarila dronovima! Pogođen centar za servisiranje ruskih strateških bombardera Tu-95MS! Gori i Tuapse! (foto/video)

Ukrajinske odbrambene snage izvele su tokom noći 29. novembra seriju koordinisanih napada dronovima i površinskim sredstvima, gađajući kritičnu vojnu i energetsku infrastrukturu duboko na teritoriji Rusije, uključujući i postrojenje koje učestvuje u modernizaciji ruske flote strateških bombardera.

Prema podacima Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, ukrajinske snagepogodile su više visokovrednih vojnih i ekonomskih ciljeva, uključujući Taganroški vazduhoplovni naučno-tehnički kompleks (TANTK) u Rostovskoj oblasti - ključni vazduhoplovni pogon koji servisira bombardere Tu-95MS i avione za rano upozoravanje A-50. Napad je navodno izazvao požar u radionici namenjenoj popravci bombardera Tu-95, jednog od glavnih ruskih platformi za dalekometne strateške napade.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Zelenski: Ažuriramo odbrambeni plan; Kremlj: Evropa koči pregovore

Zelenski: Ažuriramo odbrambeni plan; Kremlj: Evropa koči pregovore

RTS pre 2 minuta
Uživo: Rusi urnišu Kijev, trešte eksplozije! Gori naftno postrojenje kod Krasnodara

Uživo: Rusi urnišu Kijev, trešte eksplozije! Gori naftno postrojenje kod Krasnodara

Alo pre 2 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Eksplozije odjekivale Kijevom, poginule tri osobe; FSB: Sprečen napad na gasovod u Moskovskoj oblasti

UKRAJINSKA KRIZA: Eksplozije odjekivale Kijevom, poginule tri osobe; FSB: Sprečen napad na gasovod u Moskovskoj oblasti

RTV pre 7 sati
Jedan od najmasovnijih ruskih napada na Kijev: Upotrebljene hipersonične rakete i dronovi, reagovala poljska vojska

Jedan od najmasovnijih ruskih napada na Kijev: Upotrebljene hipersonične rakete i dronovi, reagovala poljska vojska

NIN pre 7 sati
Zelenski danas bira novog šefa kabineta: Ovaj čovek je favorit?

Zelenski danas bira novog šefa kabineta: Ovaj čovek je favorit?

Kurir pre 7 sati
Ruski vazdušni napadi na Ukrajinu: Više od 600.000 ljudi bez struje

Ruski vazdušni napadi na Ukrajinu: Više od 600.000 ljudi bez struje

Danas pre 8 sati
Poljska hitno digla borbene avione! Nadleću granicu s Ukrajinom, raste broj mrtvih i ranjenih posle "paklenog jutra" u Kijevu…

Poljska hitno digla borbene avione! Nadleću granicu s Ukrajinom, raste broj mrtvih i ranjenih posle "paklenog jutra" u Kijevu! (foto/video)

Kurir pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijapožarRat u Ukrajiniruska vojska

Svet, najnovije vesti »

Najnoviji podaci: Izrael ubio više od 70.100 Palestinaca u Gazi

Najnoviji podaci: Izrael ubio više od 70.100 Palestinaca u Gazi

Danas pre 57 minuta
Poznato kad se sastaju Putin i Vitkof. Sprema se susret u Moskvi, oglasio se porparol Kremlja

Poznato kad se sastaju Putin i Vitkof. Sprema se susret u Moskvi, oglasio se porparol Kremlja

Blic pre 2 minuta
Zelenski kod Makrona u ponedeljak: Konsultacije o pravednom miru

Zelenski kod Makrona u ponedeljak: Konsultacije o pravednom miru

Danas pre 2 minuta
Nezapamćena katastrofa u Gazi: Broj mrtvih prešao 70.000, stradanje i posle prekida vatre

Nezapamćena katastrofa u Gazi: Broj mrtvih prešao 70.000, stradanje i posle prekida vatre

Kurir pre 2 minuta
Zelenski: Ažuriramo odbrambeni plan; Kremlj: Evropa koči pregovore

Zelenski: Ažuriramo odbrambeni plan; Kremlj: Evropa koči pregovore

RTS pre 2 minuta