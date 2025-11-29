Oblačno, hladno i uz padavine u većem delu zemlje

U Srbiji će danas (29. novembar) biti oblačno i hladno vreme.

Na jugu i jugoistoku biće suvo, dok se u ostalim predelima očekuju susnežica i sneg, uz manje povećanje visine snežnog pokrivača u brdsko–planinskim krajevima. U većem delu Vojvodine, kao i u Negotinskoj Krajini, tokom dana će padati kiša. – Prestanak padavina prognozira se pre podne u jugozapadnoj i centralnoj Srbiji, a posle podne i u ostalim krajevima. Duvaće slab do umeren, na istoku povremeno jak zapadni i severozapadni vetar. Temperatura će se kretati od –1